توقف الملاحة البحرية مؤقتا بثلاثة موانئ في الكويت

توقفت حركة الملاحة البحرية في موانئ "الشويخ والدوحة والشعيبة" مؤقتا في الكويت، بسبب تقلبات الأحوال الجوية التي تمر بها البلاد منذ أيام.

أعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية، اليوم الإثنين، في بيان رسمي، إن "عمليات دخول وخروج السفن في ميناءي الشويخ والدوحة توقفت اليوم عند الساعة 12 ظهرًا، بينما توقفت العمليات في ميناء الشعيبة من الثامنة صباحًا"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.

© Sputnik . Pavel Gerasimov توقف الملاحة في جميع موانئ الكويت البحرية لسوء الأحوال الجوية

وجاء إيقاف عمل الموانئ، نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي في الكويت، والمتوقع استمرارها خلال الساعات المقبلة، حيث تنشط الرياح المثيرة للغبار، والتي تزيد سرعتها عن 60 كيلو مترا في الساعة، وتقل معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق، وتؤدي كذلك إلى ارتفاع الأمواج البحرية بنحو 7 أقدام.

وتشهد الكويت منذ أيام، حالة من عدم الاستقرار الجوي، رافقتها هطولات مطرية غزيرة، وعواصف رعدية وبرد ورياح قوية، استوجبت تحذيرات رسمية بتوخي الحيطة والحذر، مع توقعات باستمرار هذه الحالة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية قد أعلنت أن طقس البلاد سيشهد نشاطا في الرياح المثيرة للغبار خلال الساعات المقبلة تزيد سرعتها على 60 كيلومترا في الساعة وتقل معها الرؤية الأفقية في بعض المناطق وتؤدي وكذلك إلى الارتفاع الأمواج البحرية بنحو سبع أقدام.

وشهدت الكويت منذ بداية موسم الشتاء لهذا العام، هطولات مطرية متفاوتة بين المناطق وعلى فترات متقاربة، تسببت في بدايتها بأزمة في البلاد، نتيجة غرق بعض الشوارع وإلحاق أضرار مادية في الممتلكات.