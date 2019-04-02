في دولة عربية... ضبط شبكة تنبش القبور وتسرق الأكفان والعظام لأغراض السحر

تمكنت السلطات السودانية من ضبط شبكة مكونة من خمسة أفراد متخصصة في نبش القبور وسرقة الأكفان وعظام الموتى لأغراض السحر الأسود.

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، تم القبض على العصابة عقب 50 يوما من المراقبة، ونقلت مصادر أن معلومات توافرت لدى الشرطة تفيد بنشاط أشخاص في عمليات إتجار بالمخدرات بمقابر حمد النيل بجانب ممارسة الدعارة داخل المقبرة ونبش للقبور وسرقة أكفان الموتى وسرقة بعض أجزاء الموتى التي تستغل في عمليات الدجل والشعوذة والسحر الأسود.

وتم نصب كمين للإيقاع بالجناة، وبالفعل تم ضبط المتهم الأول وهو يقوم بحفر مقبرة واقتصاص كفن أحد الموتى، وتم اقتياده إلى قسم الشرطة.

وخلال التحقيق مع المتهم، أقر بارتكابه لجريمة النبش وأرشد عن أربعة متهمين آخرين.

ووجهت النيابة اتهامها للموقوفين بنبش القبور وانتهاك حرمة الموتى، حيث تعتبر جريمة نبش القبور من الجرائم التي تسبب إخلالا وعدم طمأنينة بين أفراد المجتمع، وتتسبب في نشر الرعب وسط أقارب الموتى وذويهم.