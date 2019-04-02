تزامنا مع زيارة العاهل السعودي للمنطقة الشرقية... نشر صورة نادرة للملك المؤسس قبل 8 عقود

تزامنا مع زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى المنطقة الشرقية في السعودية، نشرت دار الملك عبد العزيز صورة نادرة التقطت عام 1939 للملك المؤسس خلال زيارته المنطقة ذاتها.

ويظهر في الصورة صفان طويلان لحرس الشرف وهم يؤدون التحية للملك المؤسس في موكبه أمامهم.

ووصل العاهل السعود إلى المنطقة الشرقية، قادما من تونس، عقب ترؤسه وفد بلاده المشارك في القمة العربية.

​ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.