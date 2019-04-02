تزامنا مع زيارة العاهل السعودي للمنطقة الشرقية... نشر صورة نادرة للملك المؤسس قبل 8 عقود

ويظهر في الصورة صفان طويلان لحرس الشرف وهم يؤدون التحية للملك المؤسس في موكبه أمامهم.
#صورة_تاريخية— دارة الملك عبدالعزيز (@Darahfoundation) April 1, 2019
وصول الملك عبدالعزيز إلى المنطقة الشرقية
١٣٥٨هـ / ١٩٣٩م#الملك_سلمان_في_الشرقية#دارة_الملك_عبدالعزيز pic.twitter.com/qNpH9TJbDn
ووصل العاهل السعود إلى المنطقة الشرقية، قادما من تونس، عقب ترؤسه وفد بلاده المشارك في القمة العربية.
ومن المتوقع أن يعقد مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان جلسته هذا الأسبوع بالمنطقة الشرقية، وذلك لتزامن موعد انعقاد الجلسة مع الزيارة المرتقبة له للمنطقة الشرقية.
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