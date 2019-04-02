تسجيل
16:42 02 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    الغردقة مصر

    لأول مرة في مصر... قرار يحسم "المعركة ضد البحر"

    © AFP 2019 / STR
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    أصدرت محافظة مصرية، قرارا هو الأول من نوعه، يحسم ما وصفته بـ"المعركة ضد البحر".

    وقال أحمد عبد الله، محافظ البحر الأحمر، في تصريحات لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن المحافظة أصدرت قرارا الأول من نوعه في مصر، بفرض حظر على البلاستيك المستخدم لمرة واحدة، في محاولة لمكافحة التلوث والحفاظ على البيئة والحياة البرية.

    الغردقة
    © RIA Novosti . Yuri Somov
    مصر تستعين ببيت خبرة عالمي لفحص فنادق منتجع الغردقة
    وقال المحافظ إن القرار سيتم تطبيقه في الأول من شهر يونيو/ حزيران المقبل، وسيتم تطبيقه على المطاعم ومحلات السوبرماركت والبقالة الصيدليات وسفن الرحلات البحرية التي ترسو في شواطئ المحافظة، التي تشتهر بمدن سياحية ساحلية عديدة مثل الغردقة وسفاجا.

    وستشمل قائمة المنتجات البلاستيكية المحظورة، الأكياس والشوك والملاعق والسكاكين والأكواب والأطباق.

    وقال محافظ البحر الأحمر للوكالة: "نعلم أنها معركة ضد البحر من البلاستيك، والتي يتجاهلها الكثير من الناس ويلقيها بدون مبالاة في مياه البحر".

    وتابع "كل هذا سينتهي في البحر الأحمر، وسنجعلها محافظة نظيفة تماما من البلاستيك، للحفاظ على البيئة وخاصة الكائنات المهددة بالانقراض".

    وأشار إلى أن المحافظة ستنظم حملات لتنظيف الجزر والشواطئ ومناطق الغوص الشهيرة حول الغردقة من كافة المخلفات البلاستيكية.

    وجاء الحظر باقتراح من جمعية المحافظة على البيئة بالبحر الأحمر لحماية "الحياة البرية والبحرية والحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض".

    وينص القرار على حظر استخدام الأكياس البلاستيك بالمحال العاملة في مجال الغذاء وكذلك الصيدليات، كما يحظر حظرا نهائيا استخدام الأكياس البلاستيك والأدوات البلاستيكية، والتي تستخدم لمرة واحدة في كافة أنشطة المشروبات والأطعمة بالمطاعم، وكذلك المراكب السياحية كافة بمحافظة البحر الأحمر عدا الأكياس الثقيلة الخاصة بتجميع القمامة حفاظا على البيئة البحرية، كما ينص القرار على عدم الترخيص لمصانع إنتاج الأكياس الخفيفة داخل نطاق محافظة البحر الأحمر.

    وفي عام 2017، دشنت مصر مبادرة بتمويل من الاتحاد الأوروبي لتشجيع المواطنين على تقييد استخدامهم للأكياس البلاستيكية.

    يشار إلى أن مصر تنتج 970 ألف طن من النفايات البلاستيكية.

    انظر أيضا:

    بوتين: اتفقنا مع السيسي على استئناف الرحلات غير المنتظمة إلى الغردقة وشرم الشيخ
    مصر تستعين ببيت خبرة عالمي لفحص فنادق منتجع الغردقة
    رسميا... مصر تحسم الجدل حول سبب وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة
    سفير مصر في بلغراد يلتقي الإعلام و"المسافرين الدائمين" قبل انتقالهم إلى الغردقة
    سياحي مصري: الحركة في الغردقة لم تتأثر بحادث وفاة الزوجين البريطانيين
    النيابة المصرية تكشف حقيقة تسرب "غازات سامة" في غرفة سائحي الغردقة
    النائب العام المصري يصدر بيانا بخصوص وفاة السائحين البريطانيين في الغردقة
    وزارة السياحة المصرية تصدر بيانا بشأن وفاة سائحين بريطانيين في الغردقة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار الغردقة, أخبار مصر, بلاستيك, مخلفات, البحر الأحمر, الغردقة, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    جسر راكوتتزبورسك في حديقة كروملاو في كوبلنتس، ألمانيا
    أجمل الجسور القديمة في العالم
    الروس من جهة والأمريكان من جهة... كيف تحمي السعودية سماءها
    الروس من جهة والأمريكان من جهة... كيف تحمي السعودية سماءها
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك