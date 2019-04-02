وفد سعودي "ضخم" يزور العراق... ويلتقي الرئاسات الثلاث

يصل وفد سعودي إلى العراق، غدا الأربعاء، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التعاون العراقي السعودي.

وعقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

© AP Photo / Hadi Mizban وفد سعودي يصل إلى بغداد (صورة)

ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما كما يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.

وبحسب موقع "شفق نيوز" العراقي سيلتقي الوفد برئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.

ويرأس وفد السعودية الذي يصل غدا الأربعاء إلى العاصمة العراقية بغداد وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي.

وبحسب الموقع فإن الوفد السعودي يضم الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان وزير الثقافة، والمهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، والمهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وحمد آل الشيخ وزير التعليم، وتركي الشبانة وزير الإعلام، وثامر السبهان وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، وأحمد الحقباني محافظ الهيئة العامة للجمارك، والمهندس عبدالعزيز العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، ورميح الرميح رئيس هيئة النقل العام، وعبدالرحمن الحربي محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية.

وتابع الموقع أن الوفد يضم كذلك ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة المالية ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل ووزارة الإعلام ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة التعليم ووزارة البيئة والمياه والزراعة ووزارة الشؤون الاسلامية والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد العربي السعودي والرئاسة العامة للاستخبارات وهيئة تنمية الصادرات السعودية والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة النقل العام والهيئة العامة للموانئ والهيئة العامة للرياضة والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والصندوق السعودي للتنمية ورئاسة أمن الدولة ومركز الملك سلمان للإغاثة ووفد رفيع المستوى من كبرى الشركات السعودية الراغبة في الاستثمار في العراق، في مختلف القطاعات.