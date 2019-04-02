الخارجية العراقية تصدر بيانا بشأن "مدح صدام حسين"

وأكدت الوزارة في بيانها على "أن هذا الشخص كان موظفا على ملاك الخارجية وقد باشر العمل في الجامعة العربية بخدمات مُعارة".

وكانت عدة مواقع إخبارية تناقلت خبرا عن "قيام زوجة موظف في وزارة الخارجية العراقـية بالتمجيد بالنظام السابق، وشتم الحكومة الحاليّة".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي أن "زوجة هذا الموظف تعيش مع زوجها في القاهرة في فيلا مدفوعة التكاليف على حساب وزارتنا، وتحمل جواز سفر دبلوماسيا، وتربطها قرابة بالسيد السفير أحمد الدليمي سفير العراق في القاهرة، والمندوب في الجامعة العربية".

وفي البيان الذي نشرته الوزارة اليوم الثلاثاء، على حسابها الرسمي على "فيسبوك" قالت الوزارة إن الشخص المذكور في الأخبار المتداولة "كان موظفاً على ملاك وزارة الخارجيّة، وقد باشر العمل في الجامعة العربيّة بخدمات مُعارة من قبل الوزارة، وبعد انتهاء مُدَّة إعارته (أربع سنوات) رفض العودة إلى بغداد، فقامت الوزارة بإقالته على الفور".

وأضافت بأن هذا الشخص وعائلته لا يحملون جوازا دبلوماسيّاً، ولا يسكنون على نفقة الوزارة.

وأوضحت الوزارة في بيانها علاقة زوجة الموظف السابق بسفير العراق في القاهرة، وقالت "أمّا قرابة زوجته من الأستاذ أحمد الدليميّ سفير العراق بالقاهرة، فهو غير صحيح، وأنّ (الدليمي) هو تشابه في اللقب العشائريّ لعشيرة كبيرة منتشرة في عُمُوم محافظات العراق".

ولفتت الوزارة في نهاية بيانها إن "النظام الداخلي للجامعة العربية يعتبر الموظف المبتعث من بلده إلى الجامعة موظفا على ملاكها، ويتقاضى حقوقه المالـية من الجامعة نفسها".

وأشارت إلى أن "الإشكال في هذا النظام هو أن الجامعة لا تحدد مدة خدمة الموظف لديها حسب نظام وزارته في النقل، والمحدد في العراق بأربع سنوات، وقد طالبت وزارة الخارجيّة بضرورة تعديل النظام الداخلي لمعالجة حالات كهذه الحالة، وتلافي حدوث حالات مشابهة".