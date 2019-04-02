"أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة عسكريين سعوديين

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، أنها قتلت وأصابت عسكريين سعوديين ويمنيين، بقصف وكمين، في قطاعي جيزان ونجران جنوب غربي السعودية.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER "أنصار الله" تطلق صاروخا باليستيا على تجمعات للجيش شمال غربي اليمن

القاهرة — سبوتنيك . وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على موقع "تويتر" أن الجماعة والقوات الموالية لها قصفت بالمدفعية، اليوم الثلاثاء 2 أبريل / نيسان، تجمعات عسكرية سعودية ويمنية في موقعي المعزاب وكرس جوبح، قبالة جبل قيس في جيزان.

وأكد أن القصف أوقع قتلى وجرحى في صفوف العسكريين السعوديين واليمنيين.

على صعيد آخر، قال المركز إن جنودا سعوديين قتلوا في كمين نصبه مقاتلو "أنصار الله" بعبوة ناسفة لآلية للجيش السعودي في الحماد بقطاع نجران.

أما في قطاع عسير، استهدفت "أنصار الله" مجموعات من الجيش اليمني قبالة منفذ علب البري الحدودي، بثلاث عبوات ناسفة خلفت العديد من القتلى والجرحى، حسب المركز.