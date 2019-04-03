لحظة اندلاع حريق في مصفاة نفط كويتية (فيديو)

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا يسجل لحظة اندلاع النار في مصفاة ميناء عبد الله الكويتي.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اليوم الأربعاء، إن الحريق اندلع في وحدة الكيروسين بمصفاة ميناء عبد الله، لكنه تم السيطرة عليه وبات تحت السيطرة والتبريد.

حريق في مصفاة ميناء عبدالله المنطقة الرابعة وحدة 15

نسأل الله السلامة لجميع الزملاء العاملين في الموقع#القطاع_النفطي — موقع القطاع النفطي (@Q8ow) April 2, 2019

​ومن جانبه كشف هاشم هاشم، الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية التي تديرها الدولة أن "السبب في اندلاع الحريق هو على الأرجح عطل ميكانيكي في إحدى المضخات".

وأوضح المسؤول الكويتي أن الحريق اندلع في تمام الساعة الحادية عشرة و34 دقيقة من مساء الثلاثاء، وخلال نحو ساعة وربع تقريبًا تمت السيطرة عليه والحد من انتشاره، بعد تفعيل خطة الطوارئ في حالته القصوى.

وسجلت المقاطع المصورة المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، اللحظة التي اشتعلت فيها النار بالمصفاة، وفي المقطع الذي لم يتجاوز 45 ثانية تسمع صافرات المطافئ، وإنذار الطوارئ.

وبحسب حديثه للوكالة الرسمية، "لا توجد أي إصابات جراء الحريق".

وأكد هاشم أن "العمل مستمر بشكل طبيعي في بقية وحدات المصفاة".

ولفت "هاشم" إلى أن مخزون الكيروسين كافٍ للاستهلاك المحلي والتصدير أيضًا، إلى حين عودة عمل وحدة الكيروسين من جديد.



