الجيش اليمني يؤكد سقوط 4 من مسلحي الحوثي أسرى في يد مقاتليه شمال محافظة حجة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، اليوم الأربعاء، تقدمه في معارك مع جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. ذكرت المنطقة العسكرية الخامسة في الجيش اليمني على صفحتها في "فيسبوك" أن قواتها حققت تقدما جديدا باتجاه مزارع الجر في مديرية عبس شمال غربي حجة بعد معارك أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف "أنصار الله" وأسر أربعة آخرين.

© AP Photo / Hani Mohammed بعد مواجهات دامية... "أنصار الله" تعلن مقتل وإصابة 200 من الجيش اليمني

وأضافت أن القوات استعادة آليات عسكرية وأسلحة خفيفة ومتوسطة تابعة لـ"أنصار الله".

واستعادت المنطقة العسكرية الخامسة، الاثنين الماضي، قرية الطينة في مديرية عبس، ضمن عملية واسعة أطلقتها الخميس الماضي، تمكنت خلالها من تحرير عدد من القرى في بني حسن شمال عبس بينها الشرقي والرزم والاباكرة وأم الظب والعكاشية والطواهرة وبني كديش وبني الأكوع والخادمة، وصولا إلى الخط الاسفلتي لعزلة بني حسن بمديرية عبس والرابط بين شفر وحيران.

ووفقا للجيش اليمني، أسفرت المعارك عن مقتل وإصابة العشرات من "أنصار الله" بينهم قياديان، بالإضافة إلى أسر 45 مقاتلا.

ويقوم تحالف عسكري عربي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات جوية وبرية وبحرية لمساندة الجيش اليمني الموالي للرئيس عبد ربه منصور هادي، ضد مسلحي جماعة "أنصار الله".

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.