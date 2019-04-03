بعد 37 عاما… إسرائيل تستعيد رفات جندي قتل في لبنان (فيديو)

نجحت إسرائيل في استعادة رفات أحد جنودها المفقودين منذ اجتياحها للبنان، في صيف 1982.

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الإسرائيلية على "تويتر"، مساء اليوم، الأربعاء، والمعروفة باسم "إسرائيل بالعربية"، تغريدة جديدة، جاء فيها أن إسرائيل نجحت في استعادة رفات جندي مفقود.

وتحت عنوان" إسرائيل لا تنسى أولادها"، كتبت الصفحة الرسمية للخارجية الإسرائيلية في التغريدة، أن العريف زخاريا باومل، من مفقودي معركة "السلطان يعقوب" في لبنان، عاد الى إسرائيل بعد 37 عاما من وفاته.

إسرائيل لا تنسى أولادها.. الإعلان عن استعادة جثمان جندي مفقود



العريف زخاريا باومل رحمه الله من مفقودي المعركة في السلطان يعقوب في لبنان عاد الى إسرائيل بعد ٣٧ عام حيث وصلت جثته الى البلاد قبل عدة أيام خلال عملية سرية بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية pic.twitter.com/L1S5SSl9ft — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) April 3, 2019

وأضافت الخارجية الإسرائيلية:

وصلت جثته إلى البلاد قبل عدة أيام، خلال عملية سرية بقيادة هيئة الاستخبارات العسكرية.

אחרי 37 שנים, גופתו של זכריה באומל, מנעדרי קרב סולטן יעקב, הושבה. לפני שבועיים שידרנו את הסרט על הקרב שגבה מחיר כבד ועל שרשרת קבלת ההחלטות והטעויות שהובילו אליו במסגרת מלחמת לבנון הראשונה



לאור ההתפתחויות נשדר את הסרט שוב, אחרי חדשות הלילה בכאן 11. זמין גם ביוטיוב @roni_singer pic.twitter.com/Z16ue0hbSB — כאן (@kann) April 3, 2019

وأضاف المحلل السياسي لهيئة البث الإسرائيلية "كان"، شمعون آران، في تغريدة له على صفحته الرسمية على "تويتر"، أن إسرائيل استعادت رفات الجندي بعد عملية استخباراتية معقدة وسرية، شاركت فيها أجهزة استخباراتية وجهات عديدة، وبأن دولة ثالثة ساهمت في ذلك.

ومؤخرا، خرج بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء، معلقا على استعادة رفات المجند، الذي كان مفقودا منذ حرب لبنان 1982، قائلا:

سنواصل بذل كل جهد ممكن من أجل استعادة المفقودين والشهداء الآخرين — تسفي فلدمان ويهودا كاتز وإيلي كوهين ورون أراد وأورون شاؤول وهدار غولدين. لن نكف عن أداء هذه المهمة المقدسة.