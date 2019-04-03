تسجيل
21:46 03 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    القوات الجوية السورية

    الحربي السوري يطيح باجتماع للنصرة ويدمر مستودعات أسلحة جنوب إدلب

    © AFP 2019 / MOHAMMAD AL-HUSSEIN
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 10

    نفذ الطيران الحربي السوري اليوم عدة غارات جوية مستهدفا مراكز هامة تابعة لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي.

    قال مراسل "سبوتنيك" إن الطيران الحربي السوري تمكن اليوم من تدمير مقر رئيسي لـ"هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة) خلال احتضانه اجتماع ضم عددا من الإرهابيين بالإضافة إلى تدمير مستودع ذخيرة وأسلحة كانت المجموعات المسلحة تستخدمه في استهداف نقاط الجيش السوري في الأحياء السكنية في القرى والبلدات القريبة والواقعة تحت سيطرة الجيش السوري.

    الجيش العربي السوري في إدلب
    © Sputnik . Iliya Pitalev
    الجيش السوري يقصف "كتائب العزة" في اللطامنة... و"النصرة" تعيق الدوريات التركية
    ونقل المراسل عن مصدر عسكري سوري قوله "إن قوات الجيش السوري رصدت تحركات معادية للمجموعات الإرهابية المسلحة أثناء محاولة المسلحين نقل عتاد وذخيرة وأسلحة إلى مواقعهم في محاور التح والتمانعة وخان شيخون جنوب إدلب حيث تم التعامل معهم عبر عدة وسائط نارية ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المسلحين وتدمير عدة آليات كانت بحوزتهم".

    وعلى جبهة ريف حماة أوضح المصدر أن "المجموعات المسلحة قامت باستهداف مواقع الجيش السوري في بلدة الكريم والمشاريع والأحياء السكنية لبلدتي الرصيف والعزيزية بعدد من القذائف الصاروخية مشيراً إلى أن الأضرار اقتصرت على المادية موضحاً أن قوات الجيش ردت على مصادر إطلاق القذائف مستهدفة مواقع وتحركات المسلحين في قرى وبلدات جسر بيت الراس والحويز وقسطون والسرمانية بسهل الغاب شمال غربي حماة".

    الحربي السوري يستهدف معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في أرياف إدلب وحماة
    © Sputnik . BASEL SHARTOUH
    الحربي السوري يستهدف معاقل تنظيم جبهة النصرة الإرهابي في أرياف إدلب وحماة

    ومنذ بداية شهر مارس/ آذار الماضي عاد الطيران الحربي السوري لشن غارات على مواقع وتحركات التنظيمات الإرهابية المسلحة في المنطقة منزوعة السلاح بمحافظة إدلب، وذلك بعد موجة من التصعيد شهدتها جبهات ريف حماة الشمالي وسهل الغاب وريف إدلب الجنوبي الشرقي، وريف اللاذقية الشمالي الشرقي، وريف حلب الشمالي والغربي، من خلال محاولات الهجوم المتكررة التي شنها المسلحون باتجاه مواقع الجيش السوري والتي تمكن الأخير من إحباطها جميعا بعد اشتباكات دامية خسر خلالها العديد من جنوده، وقتل وجرح عشرات المسلحين، كما صعدت المجموعات الإرهابية المسلحة من حدة استهدافها للأحياء السكنية بالقذائف الصاروخية ما أدى إلى مقتل عدد من المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى قيام الفصائل الإرهابية باستخدام قذائف مذخرة بالمواد الكيميائية السامة في قصف أحياء في حلب وفي ريف حماة الشمالي الشرقي أدت إلى إصابة عشرات المدنيين بحالات اختناق.

    وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت منتصف شهر مارس/ آذار الماضي أن الطيران الحربي التابع لها شن ضربات دقيقة استهدفت مستودعا لتنظيم "هيئة تحرير الشام" في مدينة إدلب السورية.

    وقالت الوزارة، في بيان أصدرته بهذا الصدد: "وجهت طائرات القوات الجوية الفضائية الروسية يوم 13 مارس وبالتنسيق مع الجانب التركي ضربة جوية دقيقة إلى مستودع أسلحة وذخائر تابع لتنظيم هيئة تحرير الشام الإرهابي (جبهة النصرة سابقا) في مدينة إدلب".

    وأضاف البيان: "وبحسب معلومات مؤكدة عبر قنوات عدة، نقل المسلحون قبل ذلك إلى المستودع دفعة كبيرة من الطائرات المسيرة الضاربة، وخطط الإرهابيون لاستخدامها في شن هجوم جوي على قاعدة حميميم الروسية".    

    انظر أيضا:

    الجيش السوري يدمر عدة مواقع لـ"النصرة" على محورين في ريف إدلب
    الجيش السوري يقصف "كتائب العزة" في اللطامنة... و"النصرة" تعيق الدوريات التركية
    الجيش السوري يقضي على مجموعة مسلحة في اللطامنة شمال حماة
    الجيش السوري يقضي على مجموعات من "داعش" و"كتائب العزة" في ريفي السويداء وحماة
    مسؤول كردي: "قسد" مستعدة للتعاون مع الجيش السوري ضد التواجد التركي بشرط
    الكلمات الدلالية:
    ريف إدلب, ريف حماة الشمالي, أخبار إدلب, الجيش السوري, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صالون طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة الطيران Qatar Airways
    أفخم مقصورات الطائرات لأفضل شركات الطيران في العالم
    واشنطن تغري بـ هامبرغر عسكري
    واشنطن تغري تركيا بـ "هامبرغر" عسكري
    خارطة الجولان السوري المحتل
    خارطة الجولان السوري المحتل
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك