تركي آل شيخ يتحدث عن هدية الملك سلمان للشعب العراقي

علق رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ على هدية العاهل السعودي، الملك سلمان ابن عبد العزيز إلى الشعب العراقي.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلا:

خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن هديته أيده الله للشعب العراقي الشقيق ببناء مدينة رياضية.. والشكر لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله.. وتهنئتي الخالصة لأبناء وشباب أرض الرافدين… يستاهلون.

خالص الشكر لمولاي خادم الحرمين الشريفين بمناسبة الإعلان عن هديته أيده الله للشعب العراقي الشقيق ببناء مدينة رياضية..

والشكر لسمو سيدي ولي العهد حفظه الله..

وتهنئتي الخالصة لأبناء وشباب أرض الرافدين…

يستاهلون 🇸🇦🇮🇶🙏❤ — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) April 3, 2019

وقال التلفزيون السعودي، اليوم الأربعاء إن الملك سلمان سيقدم منحة قدرها مليار دولار للعراق لبناء مدينة رياضية، وجاء هذا الإعلان بينما بدأ مسؤولون سعوديون على مستوى عال زيارة للعراق تستمر يومين بهدف تعزيز الروابط بين البلدين.

ووصل وفد سعودي إلى العراق، اليوم الأربعاء، للمشاركة في أعمال الدورة الثانية لمجلس التعاون العراقي السعودي، وذلك بعد أن عقد المجلس التنسيقي العراقي السعودي الأول في أكتوبر/ تشرين الأول 2017.

ويهدف المجلس إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات إلى آفاق جديدة وتنسيق الجهود الثنائية بما يخدم مصالح البلدين ويضمن حماية المصالح المشتركة وتنمية الشراكة الاستراتيجية بينهما كما يهدف المجلس إلى تشجيع تبادل الخبرات الفنية والتقنية بين البلدين ونقل التقنية والتعاون في البحث العلمي.

وبحسب موقع "شفق نيوز" العراقي سيلتقي الوفد برئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي.