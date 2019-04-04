الجيش الإسرائيلي يطلق تدريبات عسكرية على الحدود مع مصر

يبدأ الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، تدريبا عسكريا في محيط معبر "طابا" الحدودي مع مصر.

© AFP 2019 / JACK GUEZ الجيش الإسرائيلي ينشر المزيد من بطاريات القبة الحديدية في عدة مناطق . وفي بيان عسكري صدر عن هيئة البث الإسرائيلية: "بدأت قيادة جيش الدفاع صباح اليوم الخميس تدريبات في محيط معبر (طابا) الحدودي مع مصر".

وأضافت الهيئة في بيانها بأن "التمرين سيستمر لعدة ساعات، وسيلاحظ خلاله حركة نشطة لقوات الأمن ولوسائط نقل عسكرية".

ويأتي هذا التدريب في إطار خطة التدريبات السنوية للجيش الإسرائيلي للعام 2019.