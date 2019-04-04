الحكومة اللبنانية تطلق دورة تراخيص نفطية جديدة في المناطق البحرية

قررت الحكومة اللبنانية، اليوم الخميس، فتح دورة تراخيص جديدة للشركات النفطية لاستكشاف آبار نفط وغاز في المياه الإقليمية اللبنانية.

© Sputnik . Artem Kreminsky بعد تحذيرات البنك الدولي... مساع حكومية حثيثة لحل أزمة الكهرباء في لبنان . وأعلنت وزيرة الطاقة اللبنانية، ندى بستاني، في تصريح على هامش جلسة الحكومة أن الحكومة اللبنانية وافقت على إطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية على أن يغلق باب تقديم عروض المزايدة في 31 كانون الأول/ديسمبر 2020.

يذكر أن الحكومة اللبنانية وافقت على منح تراخيص لاستكشاف النفط والغاز قبالة سواحل لبنان لثلاث شركات هي "نوفاتيك" الروسية و"إيني" الإيطالية و"توتال" الفرنسية.

وكذلك أعلنت حكومة تصريف الأعمال، في كانون الثاني/يناير 2019، توقيع عقد مع شركة "روسنفت" الروسية يمتد 20 عاما، لتطوير منشآت تخزين النفط في ميناء طرابلس شمالي لبنان.