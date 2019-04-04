بينهم امرأة وجنرالان... 11 اسما محتملا لخلافة بوتفليقة (صور)

أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة استقالته، يوم 2 أبريل/ نيسان الجاري، قبل نهاية فترة ولايته الحالية، التي كان من المقرر انتهاؤها نهاية الشهر الجاري.

واستقال بوتفليقة عقب موجة من الاحتجاجات شهدتها الجزائر لمناهضة الحكومة، ورفض خططه للسعي لولاية خامسة منذ أواخر فبراير/ شباط الماضي.

© REUTERS / Zohra Bensemra بوتفليقة في خطاب الوداع: أنا بشر غير منزه عن الخطأ وأطلب منكم العفو عما سلف

وجاءت استقالته، عقب مطالبة قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في وقت سابق من ذات اليوم، باتخاذ قرارات حاسمة لحل الأزمة السياسية، إضافة إلى مطالبته بوتفليقة بالتنحي فورا".

وخرج آلاف الجزائريين للاحتفال بقرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الاستقالة من رئاسة البلاد.

وفي يوم 3 أبريل، عقب يوم من استقالة بوتفليقة، بدء اجتماع المجلس الدستوري لإقرار حالة الشغور الرئاسي.

وحسب المادة 102 من الدستور، ففي حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهوريّة، وذلك وفقا لموقع قناة "النهار" الجزائرية.

ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

ورغم أن الفريق أحمد قائد صالح هو الاسم الأبرز، الذي ظهر خلال الأزمة الأخيرة في الجزائر، إلا أن هناك أسماء أخرى، يمكن أن تكون ضمن الأسماء المرشحة لخلافة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، تضم جنرالا متقاعدا وسيدة، ومرشحا سابقا للرئاسة الفرنسية.

أورد موقع هيئة الإذاعة الألمانية "دويتشه فيله" 11 اسما، قال إنهم سيمثلون أبرز اللاعبين في الساحة الجزائرية، بعد استقالة بوتفليقة:

1- قايد صالح

تحية للفريق أحمد قايد صالح ولكل الجيش الشعبي الوطني

نحبكم ونموت عليكم 🌹🏵🏵💮🌸🌸 pic.twitter.com/xt614EPwGs — Sararrosol (@sararrosol) April 3, 2019

يتولى الفريق أحمد قايد صالح، رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي منذ 2004، وهو نائب وزير الدفاع منذ عام 2013، ويتولى مناصب قيادية في جبهة التحرير منذ عام 1957، ويمثل قايد صالح ذات السياسة، التي حكمت الجزائر في الجمهورية الأولى منذ عام 1962.

2- عبد القادر بن صالح

يتولى عبد القادر بن صالح رئاسة مجلس الأمة منذ 17 عاما، ووفقا للدستور الجزائري، فإنه يتولى رئاسة الجزائر بعد استقالة بوتفليقة، وتستمر رئاسته المؤقتة لمدة أقصاها 90 يوما يتم خلالها انتخاب رئيس جديد، لكنه لا يسمح له بالترشح.

3- نور الدين بدوي

تشكيلة حكومة جديدة مكلفة بتصريف الأعمال، برئاسة نور الدين بدوي، والتي تضم 27 وزيرا، بينهم 6 أعضاء من الحكومة السابقة. pic.twitter.com/ezgs07Bfxz — د.حمزة زوبع (@drzawba) April 1, 2019

يتولى نور الدين بدوي، رئاسة حكومة تصريف الأعمال منذ 11 مارس / آذار الماضي، لكنه مقرب من النخبة الحاكمة وهو ما يجعله مرفوضا من المعارضة، إضافة إلى أنه تولى وزارة الداخلية في السابق.

4- مصطفى بوشاشي

مصطفى بوشاشي يثّمن كل بيانات الجيش ويطالب يتحويلها إلى أفعال وإجراءات

"نعتقد أن الجيش انحاز لمطالب الشعب، ولكن يجب تطبيق المادتين 7 و 8"

"نتمنى أن يذهبوا في سلام لكن لن نسمح لحكومتهم بأن تنظم الانتخابات"https://t.co/TiTjXm0wcD pic.twitter.com/qy7OR1GmfJ — EL BILAD — البلاد (@El_Bilade) April 1, 2019

يعد مصطفى بوشاشي، من أبرز زعماء الحراك الشعبي ويحظى بتأييد كبير بين المحتجين، بحسب "دويتشه فيله"، ويصر على استمرار الاحتجاجات حتى بعد استقالة بوتفليقة.

5- عبد الرزاق مقري

يتولى عبد الرازق مقري، رئاسة حركة مجتمع السلم، وهو مرشحها للتنافس على انتخابات الرئاسة، وكان من أشد رافضي الولاية الخامسة لبوتفليقة.

6- علي بن فليس

علي بن فليس يدعو النواب العامين للتحرك pic.twitter.com/JgWOPS7ZsE — EL BILAD — البلاد (@El_Bilade) March 31, 2019

كان على بن فليس رئيسا للحكومة في فترتين بين عامي 1999 و2003، ثم تحول الى صف المعارضة عام 2004.

7- رشيد نكاز

بعد رفض أوراق ترشحه للرئاسة الجزائرية، السياسي رشيد نكاز يُرشح الميكانيكي رشيد نكاز بديلًا عنه#Sulta5 #السلطة5@dw_arabic pic.twitter.com/uaB2Zb28n6 — السلطة الخامسة (@dw_Sulta5) March 6, 2019

يعد رشيد نكاز، مرشح مستقل للشباب والتغيير ويرفض الانتساب لأي حزب، ومثير للجدل وتم إبعاده عن انتخابات عام 2014، وكان ترشحه للانتخابات الرئاسية الفرنسية عام 2011، ثم تخلى عن جنسيته الفرنسية وبات يروج من خلال صفحته على "فيسبوك" لبرنامجه الانتخابي.

8- عبد المجيد تبون

#هام | مصادر رسمية

عبد المجيد تبون خلفا ل نور الدين بدوي pic.twitter.com/iBIUsSEh0r — علي بالخير (@alisannouga39) March 16, 2019

يعد عبد المجيد تبون جزء من النخبة السياسية الحاكمة، وهو مرشحا توافقيا، وكان رئيس الحكومة قبل تولي أحمد أويحيى المنصب.

9- شكيب خليل

بن فليس يصرح: الطيب لوح أتلف ملف شكيب خليل قبل مغادرته وزارة العدل https://t.co/Sya4u6ftGy pic.twitter.com/yAFchv5HgT — ajanib (@AjanibNouari) April 2, 2019

هو أحد رجال بوتفليقة وتولى منصب وزير الطاقة، وكانت علاقته بالنخبة الحاكمة قوية، لكن ملامح برنامجه الانتخابي مازالت غير واضحة.

10- لويزة حنون

تعد لويزة حنون، المرأة الوحيدة حتى الآن، المرشحة للمشاركة في السباق على كرسي الرئاسة.

لويزة حنون تعلن عن سحب نوابها من البرلمان pic.twitter.com/SwcPZCPucZ — lotfi (@awweze) March 27, 2019

وترشحت عن حزب "العمال" المعارض، ثم انسحبت بعد إعلان الحزب في 2 مارس/ آذار الماضي، مقاطعته لانتخابات الرئاسة لعام 2019.

11- علي غديري

هو جنرال متقاعد شغل منصب مدير الموارد البشرية في وزارة الدفاع لمدة 15 سنة، ويتبنى فكرة مقاطعة الماضي وإعلان جمهورية ثانية، ويعتبر أن أزمة الجزائر سياسية، وليست اقتصادية.