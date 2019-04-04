أول تعليق رسمي سعودي بشأن الاعتداء على نقش أثري

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش الهام.
يقع النقش بالقرب من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بعد أربعة كيلو تقريبا من سد المطلاع، والذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل أنه يحتمي فيه نهارا وينزل منه إلى النبهانية ليلا لتتبع أخبار الحملة، ويحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.
#هيئة_السياحة: الجهات الأمنية تلاحق المُتعدي على #نقش_الشيخ_قرناس بالقصيم، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومات لمعرفته https://t.co/wWj30klwhU pic.twitter.com/wYJX0L5thX— هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) April 4, 2019
وأوضحت الهئية أن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح أشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية كما أن هناك متابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم لحادثة التعدي ووجه سموه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظاما.
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