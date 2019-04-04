أول تعليق رسمي سعودي بشأن الاعتداء على نقش أثري

علقت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في السعودية، على واقعة تخريب نقش الشيخ قرناس في محافظة النبهانية بمنطقة القصيم.

وذكرت الهيئة عبر موقعها الرسمي أنها أحاطت الجهات الأمنية بالموضوع، داعية المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومة من شأنها معرفة المتسبب بالتعدي على هذا النقش الهام.

وقال نائب رئيس الهيئة لقطاع الآثار والمتاحف، أنه "تم إحاطة إمارة المنطقة والجهات الأمنية بمنطقة القصيم بما حدث من تعدي على النقش، وأنها تقوم بدورها حاليا بجمع الأدلة في الموقع لمعرفة المتسبب في ذلك"، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تضم فريقا من المختصين في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وقد اتخذت اللجنة جملة إجراءات حيال الموقع بالتنسيق مع المحافظة.

يقع النقش بالقرب من غار قرناس في جبل أبان الأسمر بمحافظة النبهانية بمنطقة القصيم، على بعد أربعة كيلو تقريبا من سد المطلاع، والذي احتمى فيه الشيخ قرناس بن عبدالرحمن القرناس قاضي الرس في عهد الإمام تركي بن عبدالله أثناء حملة إبراهيم باشا على نجد عام 1232هـ، وقيل أنه يحتمي فيه نهارا وينزل منه إلى النبهانية ليلا لتتبع أخبار الحملة، ويحتوي النقش على كتابة للشيخ قرناس على لوح صخري.

#هيئة_السياحة: الجهات الأمنية تلاحق المُتعدي على #نقش_الشيخ_قرناس بالقصيم، وتدعو المواطنين والمقيمين إلى تقديم أي معلومات لمعرفته https://t.co/wWj30klwhU pic.twitter.com/wYJX0L5thX — هيئة السياحة والتراث (@scthKSA) April 4, 2019

​وأوضحت الهئية أن مدير عام فرع الهيئة بمنطقة القصيم إبراهيم المشيقح أشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات عاجلة بالتنسيق مع القطاعات والجهات المعنية كما أن هناك متابعة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة القصيم لحادثة التعدي ووجه سموه الجهات المختصة بالعمل الفوري والعاجل للكشف عن المتسببين واتخاذ اللازم بحقهم نظاما.