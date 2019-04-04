البحرية الليبية تقوم بإنزال ضفادع بشرية في قاعدة غرب طرابلس

أفاد مصدر عسكري في القوات البحرية والضفادع البشرية التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، أن زوارق القوات البحرية قامت بإنزال في قاعدة بحرية غرب العاصمة الليبية طرابلس.

© REUTERS / Esam Omran Al-Fetori قوات حفتر: إصابة جنديين خلال الزحف نحو طرابلس

بنغازي — سبوتنيك . وأكد المصدر العسكري، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة "سبوتنيك"، أن: "زوارق القوات البحرية والضفادع البشرية التابعة للقيادة العامة قامت بإنزال في قاعدة سيدي بلال البحرية الواقعة 17 كم غرب طرابلس مساء اليوم الخميس".

في سياق متصل قال مصدر عسكري ليبي، في وقت سابق في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش الليبي اتخذ قرارا لا رجعه فيه بالتقدم لتخليص العاصمة والمدن الواقعة تحت سيطرة التنظيمات الإرهابية، خاصة بعد ورود معلومات مؤكدة عن وصول عدد من قادة تنظيم القاعدة (المحظور في روسيا) المتمركزين في سوريا إلى غرب ليبيا وأصبحوا الآن في ضواحي العاصمة طرابلس".

وأضاف المصدر، إن هذا من الأسباب، التي تعجل بدخول الجيش لهذه المناطق، مضيفاً، أن هناك تنسيق مع عدد كبير من الكتائب والضباط الموالية لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية فائز السراج.

وقد أعلن قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في وقت سابق من اليوم، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من الميليشيات المسلحة وتوقع عسكريون ليبيون السيطرة على طرابلس خلال 48 ساعة.