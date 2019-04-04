مقتل مدني وإصابة آخرين بصواريخ "النصرة" شمال حماة

قتل مدني وأصيب سبعة آخرون إثر استهداف مدينتي محردة والسقيلبية في ريف حماة الشمال الغربي بعدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة، مساء اليوم الخميس، من مواقعها في ريف حماة الشمالي.

قال مراسل "سبوتنيك" في حماة: إن المجموعات الإرهابية المسلحة المنتشرة في ريف حماة الشمالي وتحديداً في مدينة اللطامنة استهدفت مدينة محردة مساء اليوم بثلاث قذائف صاروخية أدت إلى مقتل مدني وإصابة ستة آخرين، إصابات بعضهم خطيرة، كما ألحقت أضرارا كبيرة بممتلكات المواطنين.

© Sputnik . Bassel Shurtouh مقتل مدني وإصابة آخرين بصواريخ النصرة على (محردة والسقيلبية) شمال حماة

وأضاف المراسل: إن أربعة قذائف صاروخية استهدفت في الوقت نفسه مدينة السقيلبية ما أدى إلى إصابة مدني ووقوع أضرار كبيرة بالممتلكات.

ونقل المراسل عن الطبيب الشرعي في حماة الدكتور فادي ابراهيم تأكيده أنه جراء قصف مدينة محردة، تم إسعاف سبعة مدنيين إلى أحد مستشفيات المدينة وقد أصيبوا بشظايا متفرقة، وأدخل إثنان من المصابين مباشرة إلى غرفة العمليات نتيجة خطورة إصاباتهما حيث فارق أحد المصابين الحياة جراء خطورة إصاباته، مضيفا أن مصابا آخر تم نقله إلى المشفى الوطني بالسقيلبية ويتم في هذا الوقت تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

© Sputnik . Bassel Shurtouh مقتل مدني وإصابة آخرين بصواريخ النصرة على (محردة والسقيلبية) شمال حماة

بدوره، قال مصدر عسكري سوري لوكالة "سبوتنيك": إن قوات الجيش ردت على مصادر إطلاق القذائف واستهدفت مواقع وتحركات المسلحين في اللطامنة والزكاة وكفرزيتا شمال حماة وحققت إصابات مباشرة بصفوف المسلحين.

وإلى جانب "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة)، تنتشر في ريف حماة الشمالي عدة فصائل مبايعة للهيئة، أبرزها "جيش العزة" الذي يسيطر على قرى وبلدات اللطامنة وكفرزيتا ولطمين والزكاة والأربعين، والذي يضم في صفوفه مقاتلين من الصين والشيشان وأوزبكستان ينتشرون شمال غربي سوريا، وخاصة في ريف حماة الشمالي وسهل الغاب والمناطق المحيطة به.