فيديو يعرض للمرة الأولى... ماذا قال الفريق أحمد قايد صالح عن الشعب الجزائري

انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لرئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، وهو يتحدث، خلال زيارة ميدانية، عن علاقة الجيش بالشعب.

وخلال إحدى كلماته الموجهة إلى أفراد الجيش، قال الفريق أحمد قايد صالح: "هذا جيش شعب، جيش احترافي مجهز بكل الأسلحة، ضد العدو وليس ضد شعبه"، كما قال إن "الشعب عرف قوة الجيش منذ ثورة التحرير الوطني، لأنه تعذب معنا في الثورة، وأن الجيش لن يقبل بأي عمل ضد الشعب مهما كان"، وذلك وفقا لموقع "TSA" العربي الجزائري.

يأتي ذلك، بعد أيام من استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل/ نيسان الجاري.

وجاءت استقالة بوتفليقة بعد بيان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قائد صالح، الوذي حث فيه قيادة البلاد، على تجنب تأخير اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حل الأزمة السياسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانا، قال خلاله رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق قايد صالح إن "المساعي المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري". وقال الفريق أحمد قايد، إنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري. ونقل تلفزيون "النهار" عن رئيس أركان الجيش الجزائري قوله إن "على بوتفليقة التنحي فورا".