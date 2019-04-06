واقعة طعن إمام مسجد في مصر تتكرر في السعودية

تعرض إمام وخطيب أحد المساجد في منطقة النماص بجنوب غربي السعودية، إلى عملية طعن بسكين قبل صعوده إلى المنبر، أمس الجمعة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قام رجل أربعينيا بالهجوم على الإمام داخل المسجد وطعنه، قبل أن يسارع عدد من المصلين إلى إنقاذه، ونقله إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وأكد الإمام الخطيب في وقت لاحق أنه لا توجد بينه وبين المهاجم أي عداوة أو خلاف، مضيفا أنه لا يعرف السبب الذي دفع هذا الشخص إلى الاعتداء عليه.

الحمد لله على سلامة الشيخ علي بن حسن ال الشيخ القشيري الشهري أمام وخطيب جامع ال زينب في محافظة #النماص pic.twitter.com/LJw25o4YIw — تويتر النماص ‏‏🇸🇦 (@alnamas_info) April 5, 2019

ويخضع المتهم للتحقيقات من جانب السلطات، لمعرفة الأسباب التي دفعته لمهاجمة إمام المسجد وطعنه.

يذكر أنه يوم الجمعة الماضي أيضا، تعرض إمام مسجد للقتل أثناء الصلاة، إثر قيام شاب بتوجيه ثلاث طعنات له في أنحاء متفرقة من جسده، داخل أحد مساجد منطقة الهرم في مصر.