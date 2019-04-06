مسؤول إماراتي يثير ضجة كبرى بدعوته لتسليح 6 آلاف مليشيا لغزو قطر

أثار نائب قائد شرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما شن هجوما حادا على قطر وتحدث عن تشكيل مليشيات عربية بهدف مهاجمة قطر، والانتقام منها.

ونشر خلفان مجموعة من التغريدات يهاجم فيها قطر، ويتهما بالعبث في أمن الدول العربية، وتأجيج الوضع في ليبيا، على حد قوله ومساندة "الحوثيين" في اليمن و"حزب الله" في لبنان.

سلحوا 6000 مليشيات واعطوهم سلاح وهدوهم على قطر.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 4, 2019

وقال: "قرر أن تقاوم حكومتك في الوطن العربي وخذ ريالات قطرية وأسلحة من تميم. قطر مع كل منشق على حكومتة، خرج متمردا يجد قطر في خدمته لضرب حكومته".

قرر ان تقاوم حكومتك في الوطن العربي وخذ ريالات قطرية وأسلحة من تميم.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 5, 2019

وأضاف: "والله إن الله سبحانه وتعالى سيري حكومة قطر ما يجعلها تندم ندما بالغا على طغيانها على أمة محمد".

والله ان الله سبحانه وتعالى سيري حكومة قطر ما يجعلها تندم ندما بالغا على طغيانها على امة محمد.. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 5, 2019

وتابع ضاحي خلفان: "قطر لن تتوقف إلا إذا شنت مليشيات عربية عليها هجمة مركزة، هذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر، يجندون ويزحفون على الدوحة، على شان يفهم من يحكم قطر، أن الفوضى تقابل بهكذا فوضى".

قطر لن تتوقف الا اذا شنت مليشيات عربية عليها هجمة مركزة

هذه المليشيات يمكن جمعها من الدول المتضررة من تدخلات قطر..يجندون ويزحفون على الدوحة…على شأن يفهم من يحكم قطر ان الفوضى تقابل بهكذا فوضى — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 4, 2019

وقال إن "قطر مخربة الجيوش العربية. ومدمرة القوات العربية بمدها للمتمرين كل اشكال المساعدات" مطالبا حكام العرب "شددوا اللهجة وعنفوا سياسة قطر الرامية إلى قتل العرب بالعرب خدمة لإسرائيل".

شددوا اللهجة وعنفوا سياسة قطر الرامية الى قتل العرب بالعرب خدمة لاسرائيل — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 5, 2019

وتابع: "والله إن قطر تلعب دورا لغايات إسرائيل أقول هذا وأنا مدرك لتعاون الحمدين مع حكومة نتنياهو في تفتيت المفتت وتقسيم المقسم. لكن بعون الله نحن منتصرون".

والله ان قطر تلعب دورا لغايات اسرائيل اقول هذا وانا مدرك لتعاون الحمدين مع حكومة نتنياهو في تفتيت المفتت وتقسيم المقسم..لكن بعون الله نحن منتصرون. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) April 5, 2019

ورصد ناشطون نحو 50 تغريدة، حرّض فيها خلفان بشكل مباشر على قطر، وهو ما دعا ناشطون قطريون، اعتبار ذلك تهديدا صريحا، يحكي نوايا حكومة أبو ظبي.

خلال 24 ساعة،كتب الإماراتي ضاحي خلفان أكثر من 50 تغريدة،ذكر فيها اسم #قطر حرفياً.

هذا الهجوم والتهديد في تغريداته،لا يمكن أن يُفهم في هذا التوقيت إلا أنها محاولة للتغطية والتمويه على الإخفاق الذي مُنيت به دولته وقوات حفتر المدعومة من قبلهم في ليبيا،واتهام قطر بما يحدث هناك. — ريم الحرمي (@Reem_AlHarmi) April 5, 2019

وهذه ليست المرة الأولى التي يطلق فيها خلفان تغريدات تهاجم قطر، ويأتي ذلك في إطار المقاطعة المستمرة بين بلاده والمملكة العربية السعودية ومصر والبحرين من جهة وقطر من جهة اخرى.

دعوة علنية لاجتياح دولة عربية جارة وشقيقة للامارات بينما لا توجد دعوة واحدة لتحرير الجزر الإماراتية من القبضة الايرانية!! https://t.co/uS7X10WteZ — سلطان بن خميّس (@ibn_khumyyes) April 5, 2019

وفي 5 يونيو/ حزيران 2017 قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وكخطوة في سبيل حل الأزمة، تقدمت الدول العربية الأربع عبر الوسيط الكويتي بقائمة من المطالب، ضمت 13 بندا، مقابل رفع الإجراءات العقابية عن قطر؛ غير أن الأخيرة رفضت جميع هذه المطالب، واعتبرتها تدخلا في "سيادتها الوطنية".

وبالمقابل، طلبت قطر علنا، وعبر الوسيط الكويتي ومسؤولي الدول الغربية، من الدول العربية الأربع الجلوس إلى طاولة الحوار، للتوصل إلى حل للأزمة؛ لكن هذا لم يحدث حتى الآن، وتبذل الكويت جهود وساطة للتقريب بين الجانبين، إلا أنها لم تثمر عن أي تقدم.