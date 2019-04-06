ليبيا... تجدد الاشتباكات في منطقة العزيزية جنوب غربي طرابلس

بنغازي — سبوتنيك. وأكد المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" أن "الاشتباكات تجددت الآن في منطقة العزيزية بين قوات الجيش وقوات تابعة لحكومة الوفاق بقيادة اللواء أسامة الجويلي بعد أن سيطرت قوات الجيش في وقت سابق على كامل المنطقة".
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.
وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.
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