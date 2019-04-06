بعد معارك مع الجيش اليمني... "أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع بصعدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم السبت، سيطرة مسلحيها على عدة مواقع في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية بعد معارك مع قوات الجيش اليمني.

القاهرة — سبوتنيك. ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، عن مصدر عسكري قوله إن الجماعة "نفذت عملية هجومية على مواقع للجيش اليمني في الملاحيظ بمحور جيزان تمكنت خلالها من السيطرة على عدد من المواقع وتكبيد الجيش اليمني خسائر في الأرواح".

#المسيرة_عاجل | مصدر عسكري: دحر مرتزقة الجيش السعودي من عدد من المواقع في جبهة الملاحيط بمحور #جيزان وتكبيدهم خسائر في الأرواح — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) April 6, 2019

كانت وحدات من الجيش اليمني سيطرت، في 31آب/أغسطس الماضي على مدينة الملاحيظ مركز مديرية الظاهر جنوب غربي صعدة. حسبما أفاد موقع الجيش وقتذاك.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.