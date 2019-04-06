العراق يتسلم 6 مقاتلات "إف 16" من الولايات المتحدة

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم السبت، وصول دفعة جديدة من طائرات إف 16 الأمريكية إلى قاعدة بلد الجوية شمال العاصمة بغداد، وذلك في إطار الاتفاق المبرم بين البلدين عام 2011.

بغداد — سبوتنيك. وقالت الوزارة، في بيان، "نعلن وصول 6 طائرات من طراز إف 16 إلى قاعدة بلد الجوية، ضمن العقد المبرم بين العراق والولايات المتحدة".

وتابع البيان أن قائد القوة الجوية كان في استقبال الطائرات.

وبموجب اتفاق مبرم بين واشنطن وبغداد عام 2011 تسلم الولايات المتحدة بغداد 36 طائرة من هذا الطراز، وذلك لمحاربة مسلحي تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول).

ولا يملك العراق قوات جوية حقيقية منذ غزو أراضيه بقيادة الولايات المتحدة عام 2003 والإطاحة بنظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.

وكان الرئيس العراقي، برهم صالح، قال في شهر آذار/مارس، إنه لا يرى أي "معارضة جدية" بخصوص استمرار وجود قوات أمريكية في العراق، طالما أنها ستبقى لمهمة محددة، تتمثل في المساعدة في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

يشار إلى أن هناك قرابة 5200 عسكري أمريكي في العراق، ضمن اتفاقية أمنية مع الحكومة العراقية لتوفير المشورة والمساعدة والدعم للقوات العراقية التي تقاتل "داعش".