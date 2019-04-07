أمير سعودي يزور إمام مسجد تعرض للطعن

ما زال إمام مسجد آل زينب بمحافظة النماص في منطقة عسير، يتلقى العلاج في المستشفى الذي نقل إليه، بعد تلقيه عدد من الطعنات في أثناء صعوده لإلقاء خطبة الجمعة.

وزار الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية السعودي، ومدير شرطة عسير، الإمام بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج.

© REUTERS / Asmaa Waguih أحد المصلين يقتل إماما بالسكين في الركعة الثانية من الجمعة

ونقل مدير شرطة عسير، تحيات أمير منطقة عسير ومدير الأمن العام، قائلا: "نحمد الله على سلامتكم، وندعو لكم بالشفاء العاجل (..) علمنا بالخبر ونحمد الله على سلامتكم".

تعرض إمام وخطيب أحد المساجد في منطقة النماص بجنوب غربي السعودية، إلى عملية طعن بسكين قبل صعوده إلى المنبر، أمس الجمعة.

ووفقا لصحيفة "عكاظ"، قام رجل أربعينيا بالهجوم على الإمام داخل المسجد وطعنه، قبل أن يسارع عدد من المصلين إلى إنقاذه، ونقله إلى المستشفى حيث يتلقى العلاج.

وأكد الإمام الخطيب في وقت لاحق أنه لا توجد بينه وبين المهاجم أي عداوة أو خلاف، مضيفا أنه لا يعرف السبب الذي دفع هذا الشخص إلى الاعتداء عليه.

ويخضع المتهم للتحقيقات من جانب السلطات، لمعرفة الأسباب التي دفعته لمهاجمة إمام المسجد وطعنه.