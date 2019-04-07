مقتل مسلحين اثنين في هجوم على نقطة أمنية سعودية (صور)

قُتل مسلحان اثنان، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين، في هجوم على نقطة أمنية في منطقة "أبو حدرية" شرقي المملكة العربية السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وأشارت "صحيفة الاتحاد" عبر حسابها على "تويتر"، عصر اليوم الأحد "مطلوبون هاجموا نقطة أمنية في أبو حدرية شرق السعودية"، متابعة "مقتل اثنين والقبض على اثنين آخرين من مهاجمي النقطة الأمنية".

🔴 هجوم إرهابي على نقطة أمنية في مركز يقع على طريق #ابو_حدرية ينتج عنه هلاك اثنين والقبض على اثنين آخرين. و٣ منهم ضمن قائمة المطلوبين في #القطيف. pic.twitter.com/qOD5vTyVd4 — ناصر بن حسين (@Nasserbinhussin) April 7, 2019

وأضافت الصحيفة "3 من مهاجمي النقطة الأمنية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف"، موضحة "المهاجمون الأربعة استهدفوا نقطة أبو حدرية بالقنابل".

ولفتت القناة "المهاجمون الأربعة حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد".