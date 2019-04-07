الناطق باسم الجيش الوطني الليبي: "يوم الحساب" بعد معركة طرابلس

أكد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي أن الحملة العسكرية للجيش في طرابلس تدعم مسار المؤتمر الوطني الجامع.

وقال اللواء أحمد المسماري إن "الجيش الوطني الليبي ذهب إلى طرابلس لحمايتها من الإرهابيين ".

وأشار الناطق باسم الجيش الوطني إلى "تحالفات بين القاعدة وعصابات أخرى خلال معركة طرابلس". وقال: "بعد معركة طرابلس سيأتي يوم الحساب".