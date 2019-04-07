"أسلحة رشاشة وقنابل عسكرية"... تفاصيل هجوم "أبو حدرية" في السعودية (فيديو)

قُتل مسلحان اثنان، فيما ألقي القبض على اثنين آخرين، في هجوم على نقطة أمنية في منطقة "أبو حدرية" شرقي المملكة العربية السعودية.

وكشفت معلومات أولية أن المهاجمين حاولوا تجاوز النقطة الأمنية في طريقهم للفرار خارج البلاد، بحسب وسائل إعلام سعودية.

واتضح أن 3 من مهاجمي النقطة الأمنية شرق السعودية ضمن قائمة المطلوبين في القطيف.

"أسلحة رشاشة وقنابل عسكرية"

وقالت فضائية "العربية" السعودية، نقلا عن مراسلها إن "مهاجمي النقطة الأمنية استخدموا أسلحة رشاشة، وقنابل، وأن القنابل تصنف بأنها عسكرية وليست محلية".

وأضاف المراسل: "كانت هناك إصابتين في صفوف قوات الأمن السعودي، مشيرا إلى أن الإصابات توصف بالمتوسطة".

وتابع المراسل أن التحقيقات جارية، وأنه سيجري الإعلان عن تفاصيل وملابسات الحادث عن طريق رئاسة أمن الدولة.

وعن هوية مرتكبي الهجوم، قال أنه لا توجد حتى الآن معلومات عن هويتهم، باستثناء أن 3 منهم في قائمة المطلوبين في محافظة القطيف، والرابع لم يكن ضمن هذه القوائم.

ردود الفعل واسعة

وتصدر وسم (هاشتاغ) "هجوم على نقطة أمنية بأبوحدرية" الأكثر تداولا في السعودية، وعبر مغردون عن تضامنهم مع قوات الأمن.

وقال وزير خارجية البحرين خالد بن أحمد: "إرهابيين جبناء يستهدفون مركز ابوحدرية. تحية للأمن السعودي الذي قضى عليه. حفظ الله بلادنا من كيد الأشرار".

بينما قال حساب يحمل اسم "خالد الحبايب": "الله يحفظ وطننا وشعبه وقادته".

#أبو_حدرية

الله يحفظ وطننا وشعبه وقادته — صالح الحبابي (@AlHababi1) April 7, 2019

وغرد السعودي منصور الغضبان: "بدري عليكم يا خفافيش الإرهاب! حنا الطرق..وأمن الطرق..والرجولة.. تخيب.. واللي يرتجي جولةٍ خاب..ماله على أرض العزيزين جولة!".

#أبو_حدرية

🇸🇦

بدري عليكم ياخفافيش الارهاب!

حنا الطرق..و #أمن_الطرق..والرجولة..

تخيب.. واللي يرتجي جولةٍ خاب..

ماله على أرض العزيزين جولة!

🇸🇦 pic.twitter.com/w6KoG8krSc — منصور الضبعان (@mansour_daban) April 7, 2019

وقال الصحفي السعودي سعد الرشيدي: "اللهم احفظ ووفق رجال أمننا البواسل الذين يعملون ليل نهار للمحافظة على أمن الوطن والمواطن. اللهم سدد رميهم و احرسهم بعينك التي لا تنام وأرحم شهداءهم،اللهم أدم علينا نعمة الأمن والأمان والاستقرار و رد كيد الكائدين و الحاسدين في نحورهم".