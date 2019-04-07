الهند تسحب قواتها من طرابلس بسبب "تفاقم الأوضاع بشكل غير متوقع"

أعلنت الحكومة الهندية، اليوم الأحد، أنها سحبت كل قواتها لحفظ السلام التي كانت منتشرة في العاصمة الليبية طرابلس على خلفية "التفاقم غير المتوقع" للأوضاع في المدينة.

وقالت وزيرة الخارجية الهندية، سوشما سواراج، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي في موقع "تويتر": "الأوضاع في ليبيا تفاقمت بشكل غير متوقع. وهناك قتال يدور في طرابلس. وفي هذا السياق قامت السفارة الهندية لدى تونس بإجلاء كل الوحدة المتكونة من 15 عنصرا في الاحتياط المركزي لقوات الشرطة من المدينة أمس".

وأضافت سواراج: "أشيد بالعمل الممتاز الذي قامت به السفارة الهندية لدى تونس".

وأوضحت سواراج أن "السفير الهندي لدى تونس يتحمل أيضا المسؤولية عن ليبيا، ووحدة الاحتياط المركزي لقوات الشرطة التي كانت تنتشر في طرابلس كقوة لحفظ السلام".

The situation in Libya has suddenly worsened. There is fighting in Tripoli. Indian Embassy in Tunisia @IndiainTunisia has evacuated the entire contingent of 15 CRPF personnel yesterday itself. I appreciate the excellent work by Indian Embassy in Tunisia. #Libya — Chowkidar Sushma Swaraj (@SushmaSwaraj) April 7, 2019

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، لكنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية.

وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 أبريل الحالي في مدينة غدامس، غربي ليبيا.