بالصور... الأسد بين أنصاره وسط بيروت في معقل مناوئيه

انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي "تويتر"، يوم أمس الأحد، صور لمواكب سيارة تابعة لحزب البعث العربي الاشتراكي في بيروت، وذلك احتفالا بذكرى تأسيس الحزب في 7 نيسان/أبريل 1947.

وجالت المواكب السيارة في مناطق مختلفة من بيروت، وكان أبرزها منطقة الأشرفية التي تعد معقلا لأحزاب سياسية مناوئة لسوريا والأسد.

مواكب سيّارة تحمل اعلاما" سورية وصورا" للاسد، جابت العاصمة وسلكت شوارع الاشرفية (الجميزة-الصيفي) في طريقها الى فندق الكورال بيتش حيث اقيم احتفال بذكرى تأسيس قيادة حزب البعث pic.twitter.com/69h8J4Dt1Z — Voice of Lebanon (@sawtlebnan) April 7, 2019

وأثارت المواكب السيارة والصور المنشورة ردود فعل غاضبة لدى بعض اللبنانيين، خصوصا أنها مرت في مناطق محسوبة على أحزاب سياسية مناهضة لسوريا في الأشرفية والجميزة والصيفي بالقرب من المقر الرئيسي لحزب الكتائب اللبنانية.

🇱🇧🇱🇧 بيروت ❤❤



السوريون يحيون الذكرى ال(72)

لتأسيس حزب البعث العربي pic.twitter.com/DTPnKyn3gb — 🇱🇧ali..313..900🇱🇧💛🌲💚🇱🇧 (@Nabatiyh30) April 7, 2019

واختارت المواكب السيارة طريقها للوصول إلى فندق الكورال بيتش، حيث أقيم احتفال بذكرى تأسيس "حزب البعث".