الإمارات ترد لأول مرة على تهديدات السعودية

ردت الإمارات، اليوم الاثنين 8 أبريل/نيسان، لأول مرة، على التهديدات التي أطلقتها المملكة العربية السعودية قبل أيام.

وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" إن استخدام الدولار الأمريكي كـ"عملة تجارة النفط الرئيسية"، أمر لا يمكن تغييره بين "عشية وضحاها".

وكانت قالت ثلاثة مصادر مطلعة على سياسة السعودية في مجال الطاقة، قد قالت لوكالة "رويترز" إن المملكة هددت ببيع النفط بعملات أخرى غير الدولار إذا أقرت واشنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار.

وأضافت المصادر لـ"رويترز" أن "خيار التخلي عن الدولار جرت مناقشته داخليا بواسطة عدد من كبار المسؤولين السعوديين في مجال الطاقة في الشهور الأخيرة".

وتسعى بعض الجهات في الولايات المتحدة إلى تحريك تشريع يعرف باسم "نوبك"، يجعل الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" عرضة لدعاوى قضائية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة وهو تشريع ظل مجمدا لفترة طويلة، إذ ألمح رؤساء أمريكان سابقون إلى أنهم سيعترضون على أي تحرك لتحويله إلى قانون.

من جانبه قال وزير الطاقة الإماراتي، عند سؤاله عن إمكانية تحول أوبك عن تجارة النفط بالدولار: "التجارة بالدولار الأمريكي ليست شيئا يمكن تغييره بين عشية وضحاها، دعونا لا نقفز إلى واحدة من تلك الأفكار في الوقت الحالي".

رويترز: السعودية تهدد بتغير عملة التداول الرسمية لنفطها #"الدولار" ما اذا أقرت الولايات المتحدة قانون NOPEC والذي يسمح بمقاضاة ومعاقبة الدول التابعة لمنظمة #اوبك https://t.co/oTsBNivWDa — Abdullah ALZahrani 📿 (@Obadov18) April 5, 2019

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وتابع: "أوبك لم تقل ذلك، وأوبك لم تزعم أنها تنوي تغيير عملة التجارة، ولا يمكنني أن أتحدث عن إمكانية تحقيق ذلك في الوقت الحالي".

ومضى بقوله: "من المتوقع أن يكون مستوى الالتزام باتفاق خفض المعروض بين أوبك والمنتجين غير الأعضاء جيدا في أبريل/نيسان الجاري".