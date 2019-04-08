الأمم المتحدة: معارك طرابلس أجبرت 2800 شخص على الفرار من ديارهم

وأضاف البيان: "المنسقة الأممية للشؤون الإنسانية تجدد تذكيرها لكافة الأطراف بالتزاماتهم وفقا للقانون الدولي الإنساني، وقوانين حقوق الإنسان الدولية، بضرورة حماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات، والهيئات العامة، والالتزام المستدام بالممرات الإنسانية في المناطق المتضررة".
ولفت البيان إلى أن الأمم المتحدة تجدد مناشدتها الالتزام بهدنة مؤقتة للسماح بوصول خدمات الطوارئ والمتطوعين للمدنيين، والمصابين، في مناطق الصراع، موضحا أن المجتمع الإنساني يواصل متابعة تطورات الأوضاع في ليبيا عن كثب.
وكان مصدر محلي ليبي أفاد، يوم السبت الماضي، بوصول كتيبة 166 قادمة من مدينة مصراته متجهة إلى منطقة تاجوراء شرقي طرابلس، وتعد تاجوراء قريبة من مناطق الاشتباكات في العزيزية وعين زارة.
وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.
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