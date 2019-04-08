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14:55 08 أبريل/ نيسان 2019
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    العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

    الملك سلمان يصدر توجيهات جديدة لأمراء وشيوخ

    © REUTERS / Handout
    العالم العربي
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    استقبل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الاثنين، رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.

    وعقد اللقاء في قصر اليمامة في الرياض، اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

    ولفتت الوكالة إلى أنه "في بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على العاهل السعودي".

    ​وحضر اللقاء الأمير خالد بن عبد الله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبد الله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.

    مناظر عامة للمدن العربية - مدينة جدة، السعودية
    © Sputnik . Mikhail Voskresenskiy
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    ولم تكشف الوكالة عن تفاصيل ما جرى في الاسقبال واكتفت بالإشارة إلى أن الجميع استمعوا في اللقاء إلى "توجيهات خادم الحرمين الشريفين".

    ويناقش مجلس الشورى السعودي، خلال جلساته العادية نهاية الأسبوع الجاري، عدداً من توصيات اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي الحالي.

    ويناقش المجلس كذلك بعض التوصيات التي تتضمن مطالبة وزارة العدل بنشر مجموعات الأحكام القضائية تباعاً وعدم التأخر في ذلك، والتنسيق مع الجهات المختصة لعقد دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج من الذكور والإناث، وزيادة عدد الوظائف الإدارية التي تخصصها لتعيين النساء في المحاكم وكتابات العدل بما يتناسب وحاجاتها واختلاف اختصاصاتها.

    ويناقش المجلس أيضا تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تعديل بعض مواد نظام المقيمين المعتمدين، وتقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن مقترح مشروع نظام الحوكمة في القطاع العام المقدم من عضوي المجلس السابقين حسام العنقري وسعد مارق استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، وعدد آخر من الموضوعات على جدول الأعمال.

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