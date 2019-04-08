ليبيا: إغلاق المطار الوحيد العامل في العاصمة بعد ضربة جوية

أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية تعرض مطار معيتيقة الدولي في العاصمة طرابلس لقصف جوي من قبل قوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت القوات، في بيان اليوم الإثنين، إن "طيران الانقلابي المتمرد يقصف مطار معيتيقة الدولي مهدداً سلامة حركة الطيران المدني، ومعرضاً حياة المدنيين الآمنين في العاصمة للخطر ليبيا".

© REUTERS / Esam Al-Fetori الولايات المتحدة تطالب قوات حفتر بوقف عملياتها العسكرية في ليبيا فورا

وأفاد شهود عيان في العاصمة الليبية بسماع قصف جوي لطائرات حربية تستهدف مطار معتيقة الدولي وسط العاصمة، وأشاروا إلى أن عناصر الأمن قامت بإخلاء المكان من المواطنين وبعض المحلات المجاورة للمطار.

وقال شهود عيان لوكالة "سبوتنيك": "سمعنا أصوات لقصف جوي الآن في سماء العاصمة الليبية طرابلس قرب مطار معتيقة الدولي وسط العاصمة"، وأضافوا أن "عناصر قوات الأمن أخلت محيط المطار من المواطنين وأقفلت المحلات التجارية المجاورة للمطار".

وأكد وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الوطني، هشام بو الشكيوات، أن مطار معيتيقة يعمل بشكل طبيعي ولم تتوقف الحركة فيه حتى الآن.

وقال بو الشكيوات، في تصريحات نقلها موقع "المشهد الليبي" أنه في حال أي خطر جراء الأحداث الجارية بالعاصمة طرابلس ستُعلق الرحلات بمطار معيتيقة وتنقل إلى مطار مصراتة.

ولكنَ مصدرا مسؤولا قال لوكالة "سبوتنيك" إنه تم تعليق حركة الملاحة الجوية بالفعل في المطار. وقال مراسل لرويترز بالمطار إنه يمكن رؤية الركاب وهم يغادرون المطار.

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي وقوات الجيش الوطني التابعة لمجلس النواب.