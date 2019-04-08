قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر تنفي قصفها مطار معيتيقة الدولي

نفى مصدر عسكري ليبي بالقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، بمدينة بنغازي، شرقي البلاد، قصف سلاح الجو التابع للجيش الليبي مطار معتيقة الدولي في العاصمة طرابلس.

طرابلس — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "سلاح الجو الليبي التابع لقوات الجيش الوطني لم ينفذ أي غارات جوية بطائرات الحربية على مطار معتيقة الدولي في طرابلس"، مشيراً إلى أن "القوات التابعة لحكومة الوفاق تحاول خلط الأوراق وتتهم الجيش الليبي بقصفها لمطار معتيقة".

© REUTERS / HANI AMARA ليبيا: إغلاق المطار الوحيد العامل في العاصمة بعد ضربة جوية

وأكد المصدر أن "القيادة العامة للجيش الليبي مسؤولة على حماية المدنيين وتعلم أن المطار للرحلات الجوية المدنية ولا نقوم بهذا العمل المشين ولا نستخدم مطار مدني لإقلاع رحلات مدنية داخلية وخارجية في عملياتنا العسكرية"، مشيرا إلى وجود "سجن في المطار به العديد من المتطرفين والإرهابيين داخله".

وفي وقت سابق، علقت سلطات مطار معتيقة الدولي حركة الملاحة الجوية من وإلى المطار.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من وضع أمني متدهور وانقسام سياسي، استمر حتى التوصل إلى اتفاق الصخيرات (2015) بين أطراف الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة. وأدى الاتفاق إلى قيام المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، ولكنه لم يحظ بثقة البرلمان الموجود في شرقي البلاد رغم الاعتراف الدولي به. وهو ما أدى إلى استمرار انقسام مؤسسات البلاد بين حكومة السراج في طرابلس والجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المتمركز في الشرق.