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18:33 08 أبريل/ نيسان 2019
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    احتجاجات في الخرطوم

    الحكومة السودانية تفجر مفاجأة خطيرة وسط اشتعال الاحتجاجات

    © REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
    العالم العربي
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    حذر وزير الإعلام السوداني، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، حسن إسماعيل، من مخاطر تعرض البلاد لحرب أهلية، بسبب حالة الاستقطاب السياسي الحاد.

    ووفقا لما قاله في تصريحات تلفزيونية، اتهم إسماعيل جهات ومنظمات خارجية وجاليات مرتبطة بتجمع المهنيين والمعارضة — لم يسمها- بجمع أموال كبيرة لتمويل حشد القيادة العامة.

    وأضاف إسماعيل أن المعارضة ظلت في اتحاد المهنيين السودانيين وحلفائهم في جبهات مختلفة، يعملون على تعبئة عالية لأنصارهم وأتباعهم وللمواطنين قبل نحو عشرة أيام، مستغلين رمزية 6 أبريل.

    مظاهرات السودان
    © REUTERS / STRINGER
    وكالة: متظاهرو السودان يطالبون بمفاوضات مع الجيش حول حكومة انتقالية
    وأكمل إسماعيل "تابعنا التعبئة والشحن العالي الذي تم في هذا الصدد"، كاشفاً عن إمكانات وصفها بـ"الكبيرة"، تم توفيرها للحشد، منوها إلى أنها شملت توفير الوجبات والترحيل والمياه والإسعافات الأولية.

    وأوضح إسماعيل أن لديهم معلومات موثقة حول حجم الأموال، وفضل عدم الإفصاح عن أرقامها، مبيناً أن حشد عدد كبير لقادمين من الولايات، مع توفير الترحيل والسكن والمصروفات والإعاشة، يعد مؤشراً لحجم الإمكانات والأموال التي تم توفيرها.

    وزعم إسماعيل أن المخطط استهدف حشد مليون مواطن سوداني في باحة القيادة العامة واعتصامهم إلى أن تستجيب القيادة العامة للقوات المسلحة لمطالبهم، متابعا "الطلب هو واحد إسقاط الحكومة".

    وأشار إسماعيل إلى أن تجمع المهنيين والمعارضة لا يقبلون بتوجيه أي طلب للحكومة، ولا يعتبرون أن الحكومة موجودة.

    وشدد حسن إسماعيل على أن تجمع المهنيين والمعارضة يريد فقط إسقاط الحكومة، ويرفض بشكل تام الحوار وما يترتب عليه.

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    السودان, البشير, احتجاجات
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