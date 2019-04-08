في السودان... تفاصيل مثيرة حول تجنيد 1000 مواطن للقتال مع حفتر

حددت محكمة جرائم دارفور الكبرى، موعدا لنظر قضية الاتهام في محاكمة متهمين أحدهما ينتمي لحركة مسلحة حاولا تجنيد 1000 مقاتل للقتال مع قوات اللواء حفتر في ليبيا.

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، حددت محكمة جرائم دارفور المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال المحكمة الخاصة التي شكلت برئاسة ثلاثة قضاة موعدا لبدء محاكمة المتهمين.

© REUTERS / قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر تنفي قصفها مطار معيتيقة الدولي

يذكر أن مساعد مكتب مدعي جرائم دارفور في الخرطوم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، كان قد وضع ملف قضية المتهمين أمام المحكمة في فبراير/ شباط الماضي عقب اكتمال التحقيقات معهما.

وتمكنت قوات الدعم السريع من القبض على المتهمين بالحدود السودانية الليبية أثناء عودتهما من ليبيا وبحوزتهما نص اتفاقية مع إحدى القبائل الليبية بتجنيد 1000 مقاتل للقتال ضمن صفوف قوات حفتر، على أن تلتزم بتدريبهم القتالي وتسليحهم.

وضبطت قوات الدعم السريع بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية بالعملة الليبية.