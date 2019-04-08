في السودان... تفاصيل مثيرة حول تجنيد 1000 مواطن للقتال مع حفتر

ووفقا لصحيفة "الانتباهة"، حددت محكمة جرائم دارفور المنعقدة بمجمع محاكم الخرطوم شمال المحكمة الخاصة التي شكلت برئاسة ثلاثة قضاة موعدا لبدء محاكمة المتهمين.دارفور في الخرطوم وكيل أعلى نيابة أمن الدولة معتصم عبد الله محمود، كان قد وضع ملف قضية المتهمين أمام المحكمة في فبراير/ شباط الماضي عقب اكتمال التحقيقات معهما.
وتمكنت قوات الدعم السريع من القبض على المتهمين بالحدود السودانية الليبية أثناء عودتهما من ليبيا وبحوزتهما نص اتفاقية مع إحدى القبائل الليبية بتجنيد 1000 مقاتل للقتال ضمن صفوف قوات حفتر، على أن تلتزم بتدريبهم القتالي وتسليحهم.
وضبطت قوات الدعم السريع بحوزة المتهمين مركبات دفع رباعي ومبالغ مالية بالعملة الليبية.
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