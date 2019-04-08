متحدث الجيش الليبي: لم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة وضرباتنا كانت دقيقة وسريعة

أكد متحدّث الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير حفتر، أحمد المسماري، أن قوات سلاح الجو قامت بقصف مطار معيتيقة لكنه نفى استهداف أي أهداف مدنية.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري في مؤتمر صحافي اليوم، "مطار معيتيقة هو قاعدة جوية عسكرية وهي تحت إمرة المليشيات، وهناك عمليات كبيرة لتهريب الأموال من مطار معيتيقة باتجاه تركيا".

وأضاف، "لم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة، ولو أردنا وقف الحركة في مطار طرابلس لأعلنا عن ذلك".

وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ 5 أيام، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة وقوات تابعة للقيادة العامة من جهة ثانية، تطورت إلى استخدام الطيران الحربي من كلا الطرفين في المواجهات.