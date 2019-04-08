الحوثي يناقش مع غريفيث ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الحديدة

أعلن الناطق الرسمي باسم جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن محمد عبد السلام، أن زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، التقى اليوم الاثنين، بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، حيث ناقشا ضرورة الإسراع في تنفيذ اتفاق الحديدة، والوضع الإنساني في اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وقال عبد السلام في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "التقى السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يومنا بالمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث، وفي اللقاء تم مناقشة اتفاق الحديدة وضرورة الإسراع في تنفيذه بعيدا عن اختلاق عراقيل من قبل دول العدوان خارج اتفاق السويد".

1-إلتقى السيد / عبد الملك بدر الدين الحوثي يومنا هذا الاثنين 3 / شعبان 1440 هجرية الموافق 8 / 4 / 2019 بالمبعوث الأممي الى اليمن مارتن قريفيث.

وفي اللقاء تم مناقشة اتفاق الحديدة وضرورة الإسراع في تنفيذه بعيدا عن اختلاق عراقيل من قبل دول العدوان خارج اتفاق السويد. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 8, 2019

وأضاف عبد السلام "كما تم التطرق إلى ما يعانيه الوضع الإنساني من سوء يتزايد جراء الحصار الظالم والقيود التعسفية على التجارة وحرية الحركة ويساعد في ذلك تقاعس الدور الفاعل للأمم المتحدة لإزالتها والتي من أبرزها استمرار غلق مطار صنعاء وانتشار الأمراض وتوقف ملف الأسرى".

2-كما تم التطرق الى ما يعانيه الوضع الإنساني من سوء يتزايد جراء الحصار الظالم والقيود التعسفية على التجارة وحرية الحركة ويساعد في ذلك تقاعس الدور الفاعل للامم المتحدة لإزالتها والتي من ابرزها استمرار غلق مطار صنعاء وانتشار الأمراض وتوقف ملف الاسرى. — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) April 8, 2019

وتمثل محافظة الحديدة وميناؤها شريانا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية لملايين اليمنيين المتضررين من الحرب الدائرة منذ آذار/مارس 2015 بين الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية المدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية. واتفق طرفا النزاع في السويد نهاية العام الماضي على وقف إطلاق النار، وإعادة انتشار قواتهم من المحافظة، وتيسير دخول المساعدات، تحت مراقبة أممية، ولكنهما يتبادلان الاتهامات بشكل متكرر بانتهاك الاتفاق.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.