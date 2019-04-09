مغردون سعوديون يطالبون بالاستجابة لشكواهم... ورد حكومي

ويقول المغردون إنهم ينبهون الحكومة عبر الموقع إلى عدد من الأمور، لكن لا يتم الاستجابة إلى ما يكتبونه، حسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

مع التحية سيتم دراسة المقترح مع اني ارى انه من الأفضل التواصل مع الحساب او المتحدث الرسمي للجهة لتقديم الرسائل او المقترحات اما مايخص الشكاوي فكما تعلمون ان هناك شكاوي كيدية فإذا لم يؤخذ إقرار على الشاكي بصحة شكواه فكيف يحاسب على الشكوى الكيدية خاصة ان كثير من الحسابات غيرموثق — عادل آل الشيخ (@1_alsheikh) April 8, 2019

وكشف المستشار القانوني ووكيل إمارة حائل عادل بن صالح آل الشيخ، أن هناك شكاوى كيدية لا يمكن التحقق منها إلا بأخذ قرار على الشاكي بصحة شكواه.

وقال آل الشيخ لمغردين عبر تويتر، كيف يحاسب على الشكوى الكيدية في تويتر خاصة أن كثيرا من الحسابات غير موثق؟

ووعد آل الشيخ المغردين أن مقترحاتهم سوف تدرس، مبديا رأيه لهم بقوله: "من الأفضل التواصل مع الحساب أو المتحدث الرسمي للجهة لتقديم الرسائل أو المقترحات".