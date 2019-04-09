تحظر الملابس غير المحتشمة... مجلس الوزراء السعودي يقر لائحة "الذوق العام"

وافق مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، على لائحة المحافظة على الذوق العام، التي تتضمن قيودا على ارتداء الملابس غير المحتشمة، أو التلفظ بألفاظ مسيئة في الأماكن العامة أو الكتابة على الجدران.

نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية عن وزير الإعلام، تركي بن عبد الله الشبانة، قوله عقب اجتماع الحكومة الدوري برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إنّه "بعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (116 / 32) وتاريخ 20 / 7 / 1440هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على لائحة "المحافظة على الذوق العام"؛ بحسب "إرم نيوز".

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ووافق أعضاء مجلس الشورى بالأغلبية، الشهر الماضي، على لائحة الذوق العام، وأصبحت الآن سارية المفعول، بعد أن أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك العقوبات التي سيتم فرضها على المخالفين.

وقالت وسائل إعلام محلية إنّ بنود اللائحة التنظيمية الجديدة للمحافظة على الذوق العام، تتضمن عشرات المخالفات الخاصة، مثل إلقاء السجائر والنفايات من نوافذ السيارات في الطرقات، أو قضاء الحاجة في أماكن غير مخصصة لها.

وتشمل المخالفات للنظام الجديد الجلوس وإشغال مقاعد ومرافق كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتشويه المرافق العامة بالكتابة والآلات الحادة وما في حكمها، وعرض أرقام الهاتف والعناوين وما في حكمها، وكذلك الحسابات الإلكترونية على السيارات، وفي المرافق العامة وما في حكمها دون ترخيص.

كما تشمل المخالفات قطع وإحراق الأشجار في الأماكن الخلوية والممتلكات العامة، والتخييم أو التجمع أو إقامة الأنشطة والحفلات في الأماكن غير المخصصة، وتربية الحيوانات وسط الأحياء والمباني السكنية، أو تركها سائبة في الطريق العام، دون عناية واحتراز، ونقل الماشية والمتعلقات باستخدام الطرق العامة، دون اتخاذ الاحتياطات المناسبة.

وتنص اللائحة على فرض عقوبات على المخالفين، بينها تغريمهم بما لا تتجاوز خمسة آلاف ريال (1300 دولار).

ووفق النظام الجديد، سيكون هناك تنسيق بين وزارة الداخلية وهيئة السياحة، لتطبيق النظام الذي يتيح مضاعفة قيمة الغرامة المفروضة على المخالف عند تكرار المخالفة، بجانب ضمان حق التظلم أمام المحاكم المختصة.