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08:43 10 أبريل/ نيسان 2019
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    حي الملك عبدالله المالي في الرياض

    دهس طالب في السعودية والأمن يتحرك (فيديو)

    © REUTERS / Faisal Nasser
    العالم العربي
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    تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية لقطات لعملية دهس تعرض لها طالب في العاصمة الرياض.

    وقال متداولو المقطع إن الضحية طالب بالكلية التقنية، وأن الحادث وقع في العاصمة الرياض، أمس الثلاثاء.

    ​ويظهر المقطع المتداول طالب يحاول عبور طريق يبدو أنه كراج بينما تمر سيارة مندفعة فتدهس الطالب ويلوذ قائد المركبة بالفرار.

    وقال مغرد يدعى صالح عتيق —وقد كان متواجدًا أثناء وقوع الحادث- "السالفه (القصة) وما فيها صدم موتري وموتر ثاني (سيارته مع سيارتين أخريين) علشانا مسكرين عليه (لأنهم كانتا تغلقان الطريق عليه) وجو العيال بيوقفونه وصدم محمد والحمدلله محمد حالته كويسه وأنا حاليا عنده في المستشفى".

    ​ونشر عتيق مقطعا مصورا آخر للضحية أثناء إسعافه في موقع الحادث.

    وأعاد عتيق على حسابه قبل منتصف ليل الثلاثاء نشر خبر عن القبض على قائد السيارة الذي دهس طالب الكلية التقنية.

    ​ونشر صورة للضحية بعدما نقل إلى أحد المستشفيات وقد تلقى العلاج، ويظهر الضحية في الصورة مبتسما.

    وقال الطالب محمد الشمري الذي أصيب في الحادث، في تصريحات لموقع "عاجل" السعودي، إنه كان يحاول تهدئة صاحب السيارة الذي أصيب بحالة هستيرية من جراء تعثره في الخروج بسيارته؛ نظرًا إلى اعتراض أحد الأشخاص طريقه.

    ​وأضاف الطالب "قائد المركبة أصيب بحالة هستيرية؛ حيث صدم جميع السيارات التي كانت أمامه".

    وتابع: "كانت هناك سيارة متوقفة أمام سيارة مَن دهسني، ووضع صاحب السيارة المتوقفة رقم هاتفه عليها للاتصال به لو كانت سيارته تغلق الطريق".

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