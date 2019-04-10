المسماري: الحرب كشفت "مخططا خطيرا" والمعركة الآن ليست في يد السراج

قال الناطق الرسمي باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري إن "الحرب على الميليشيات الإرهابية في طرابلس، كشفت عن حجم المؤامرة التي كانت تستهدف توطين الإرهابيين في ليبيا".

وأضاف المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن معركة الجيش تعد معركة وطن كامل، لافتا إلى أن "هناك مخططا كبيرا وخطيرا تقوده دول ومنظمات إرهابية لفرض سيطرتها على ثروات الشعب الليبي".

وأضاف المسمارى أن "السراج لا يملك من أمره شيئا، والتنظيمات الإرهابية هي التي تتحكم الآن"، موضحا أن المعركة الآن ليست في يد السراج، بل هو استخدم لتضليل الرأي العام المحلي والدولي وجعل من نفسه مطية لهؤلاء الإرهابيين. اليوم سيجني هذا التأييد الأعمى لكتائب الإرهاب"، على حد قوله.

وأكد أن "هناك تحالفات خطيرة فى طرابلس، بين جماعات إرهابية متطرفة وخطيرة جدا من تنظيم القاعدة وداعش والإخوان"، موضحا أن "الإخوان المسلمين بقيادة علي الصلابي، تحالفوا مع الإخوان فى تركيا والقاعدة وداعش، ويعملون الآن على نشر الخراب والدمار ومواجهة الجيش الوطني".

وقتل 32 شخصا وأصيب خمسون بجروح منذ بدء تقدم قوات المشير خليفة حفتر الخميس باتجاه العاصمة الليبية، وفق حصيلة جديدة أصدرتها وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق الوطني ليل الأحد الاثنين.

ووقعت معارك عنيفة يوم الأحد قرب طرابلس بين "الجيش الوطني الليبي" الذي يتقدم في اتجاه العاصمة، والقوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا، على الرغم من دعوات الأمم المتحدة ودول عدة لوقف التصعيد.

ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 تشهد ليبيا، الدولة الغنية بالنفط، نزاعات داخلية مختلفة، لكن الهجوم الذي أطلقته قوات حفتر الخميس شكل تدهورا واضحا بين السلطتين المتنازعتين على الحكم.

وتتنازع على الحكم في ليبيا سلطتان هما: حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج التي شكلت في نهاية 2015 بموجب اتفاق رعته الأمم المتحدة وتتخذ من طرابلس مقرا لها، وسلطات في الشرق الليبي مدعومة من "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.