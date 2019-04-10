درع عربي يغطي أكثر من 600 ألف كيلومتر... إعلان تاريخي غير مسبوق من السعودية

أصدرت هيئة سعودية، اليوم الأربعاء، إعلانا غير مسبوق في تاريخ المملكة عن "درع عربي" يغطي أكثر من 600 ألف كيلومتر مربع.

ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة السعودية أن الذھب الخام ينتشر في المملكة بما يقارب 1000 مكمن.

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وأفادت الوزارة السعودية بأن الذهب ينتشر في المملكة العربية السعودية، ضمن صخور الدرع العربي الذي يمتد من وسط المملكة إلى غربھا في اتجاه الشمال والجنوب، ويغطي ما يزيد عن 600 ألف كم مربع؛ بحسب الموقع الإلكتروني "أخبار 24".

وأضافت الوزارة السعودية أنه تم اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذھب موزعة على مناطق المملكة، مشیرة إلى أن منطقة مكة المكرمة تحتوي عدة مناجم منھا الدويحي والرجوم ومنصورة، فیما تقع مناجم الحجار وشرس وحمضة في عسیر، والآمار في منطقة الرياض، والصخیرات في القصیم.

وأشارت إلى أن الذھب يستخدم في كسوة الكعبة والحلي والمجوھرات والرقائق الإلكترونية والطب وحشوات الأسنان، ويتمیز بقوة توصیله للكھرباء والحرارة وعدم الإھلاك أو التأكسد وقابلیته للطرق والتشكیل.