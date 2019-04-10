درع عربي يغطي أكثر من 600 ألف كيلومتر... إعلان تاريخي غير مسبوق من السعودية

ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنیة السعودية أن الذھب الخام ينتشر في المملكة بما يقارب 1000 مكمن.
وأضافت الوزارة السعودية أنه تم اكتشاف ما يقارب 1000 مكمن للذھب موزعة على مناطق المملكة، مشیرة إلى أن منطقة مكة المكرمة تحتوي عدة مناجم منھا الدويحي والرجوم ومنصورة، فیما تقع مناجم الحجار وشرس وحمضة في عسیر، والآمار في منطقة الرياض، والصخیرات في القصیم.
وأشارت إلى أن الذھب يستخدم في كسوة الكعبة والحلي والمجوھرات والرقائق الإلكترونية والطب وحشوات الأسنان، ويتمیز بقوة توصیله للكھرباء والحرارة وعدم الإھلاك أو التأكسد وقابلیته للطرق والتشكیل.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)