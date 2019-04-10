إحباط محاولة انتحار على مسار "قطار الحرمين"

نجح حراس أمن تابعون لقطار الحرمين من إنقاذ شخص حاول الانتحار بالجلوس على مسار طريق القطار، في طريق "مكة - الساحل".

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ووفقا لصحيفة " سبق "، ورد بلاغ للجهات الأمنية في مكة المكرمة من مسؤول تابع لأمن القطار، أفاد بمحاولة انتحار شخص بنغلاديشي الجنسية.

وأقدم المقيم على الجلوس في مسار القطار، قبل أن يلاحظه أحد الموظفين ويقوم بإبلاغ حراس أمن القطار والتحفظ عليه.

وعند سؤاله لماذا أقدم على فعلته، أفاد بأنه يرغب في وضع حد لحياته بالانتحار.

هذا وتم التحفظ على المقيم، وإخراجه من الموقع، وتسليمه إلى شرطة بحرة؛ لإكمال التحقيقات بحكم الاختصاص.