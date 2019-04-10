قائد الحرس الثوري: لحم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا

هدد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الولايات المتحدة الأمريكية، بقواتها الموجودة في المنطقة.

نقلت صحيفة "مشرق" الإيرانية عن جعفري قوله إن "لحم القوات الأمريكية الموجودة في المنطقة تحت أسناننا، وهم أنفسهم (الأمريكان) يعرفون أنهم لا يجرؤون على القيام بعمل عسكري ضد إيران".

جاءت تصريحات جعفري عقب اجتماعه مع وزير الخارجية محمد جواد ظريف وبحضور عدد من كبار قادة الحرس الثوري، بينهم الجنرال قاسم سليماني.

© AFP 2019 / STRINGER أول تعليق من نصر الله على عقوبات أمريكا على الحرس الثوري الإيراني

وأضاف قائد الحرس الثوري "أعداء الثورة الإسلامية بأنهم من بين الأكثر غباء"، مبينا أن "قرار واشنطن سخيف للغاية".

وتابع: "الأمريكان يدركون أن جميع تحركاتهم في المنطقة، ولا سيما قواتهم العسكرية، تقع تحت أنظار قواتنا، لذلك يدركون أنهم لا يستطيعون القيام بأي عمل عسكري ضد إيران ولا يجرؤون على القيام بذلك".

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وأدرجت الولايات المتحدة الأمريكية رسميا الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات "الإرهابية" الأجنبية، بحسب ما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين.

وأكد دونالد ترامب في بيان أن هذه الخطوة "غير المسبوقة" تؤكد "حقيقة أن إيران ليست دولة ممولة للإرهاب فقط، بل إن الحرس الثوري ينشط في تمويل الإرهاب والترويج له كأداة حكم"، مضيفا أن هذا الإجراء يسمح بزيادة "الضغط" على إيران.

تأتي هذه الخطوة حيال الحرس الثوري بالتزامن مع فرض عقوبات على إيران بشكل عام، وستشمل العقوبات تجميد أصول قد يمتلكها الحرس في الولايات المتحدة وفرض حظر على الأمريكيين الذين يتعاملون معه، أو يقدمون الدعم المادي لأنشطته.