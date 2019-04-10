رئيس البرلمان الليبي: روسيا الأقرب لرعاية التوافقات الليبية بعد تحرير طرابلس

قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن ثقته وثقة الشعب الليبي في القيادة الروسية تجعلها الأقرب للقيام بدور كبير في ليبيا، الفترة المقبلة.

وأضاف في حوار مع "سبوتنيك" اليوم الأربعاء، ينشر لاحقا، أن سياسة الدولة الروسية قائمة على احترام سيادة الدول، والتعامل معها بمبدأ الشراكة ودعم الاستقرار على عكس بعض الدول الأخرى.

وشدد بقوله "إذا كان لدى روسيا المقدرة والرغبة في رعاية التوافق بين الأطراف الليبية بعد تحرير العاصمة، فسنرحب بذلك، بشكل قوي، وأنها الأقرب لرعاية أي توافقات عن الولايات المتحدة الأمريكية ".

وأشار صالح إلى أن البرلمان سيشكل حكومة وطنية بعد طرد الكتائب والميليشيات من العاصمة، طرابلس.

وأوضح المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، أن الحكومة الجديدة ستقوم بمهامها الرسمية بعد منحها الثقة من البرلمان، وأن حكومة السراج الحالية لن تحل أو يتخذ معها أي إجراء، كونها غير شرعية ولم تنل ثقة البرلمان، وبالتالي لن يتخذ معها أي إجراء.

وشدد عقيلة صالح على أن ما يقوم به الجيش هو تنفيذ لبنود الاتفاق السياسي.

وتشهد مناطق جنوب طرابلس منذ 7 أيام، اشتباكات عنيفة بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة، وقوات تابعة للقيادة العامة من جهة ثانية، تطورت إلى استخدام الطيران الحربي من كلا الطرفين في المواجهات.