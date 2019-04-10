رسالة من الملك سلمان وولي عهده إلى الرئيس المصري

بعث العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، برسالة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مساء اليوم، الأربعاء، بأن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان، بعثا برقية عزاء ومواساة للرئيس السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، إثر الهجوم الإرهابي الذي وقع شمالي سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات.

وقال العاهل السعودي:

تلقينا نبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في شمال سيناء، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ ندين بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي، لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب.

وأضاف الملك سلمان بن عبد العزيز:

نؤكد وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق، ومعربين لكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية مصر العربية، باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، وباسمنا عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، راجين للمصابين الشفاء العاجل، سائلين الله أن يجنب جمهورية مصر العربية وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

يشار إلى أن وزارة الداخلية المصرية قد أعلنت، أمس الثلاثاء، مقتل 4 أفراد من الأمن و3 مواطنين، وإصابة 26 آخرين، بتفجير انتحاري وقع في منطقة السوق في الشيخ زويد، شمالي سيناء.