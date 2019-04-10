بيان من المخابرات السودانية بشأن الاحتجاجات... وتحذير من "انفلات أمني شامل"

أصدر جهاز الأمن والمخابرات السوداني اليوم، بياناً أكد فيه "مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح أبريل/ نيسان الجسورة".

وبحسب وكالة الأنباء السودانية ( سونا )، أكد الجهاز "إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".

وأشار البيان إلى أن "جهاز الأمن وبعين المراقب المحيطة، يراعي حراك أمتنا المجيدة مستلهمة روح أبريل الجسورة لعبور المصاعب وتحديات لم تغب عنا ولا عن هذا الشعب المعلم". مضيفاً "يسند ذلك ويعززه إيماننا بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية".

وقال البيان إن الجهاز "تابع بدء التظاهرات وجموع المتظاهرين قائما بواجباته المكفولة قانونا في مراقبة الأحداث منذ بدئها إلى أن تطورت لاتجاهات سالبة تنحو نحو التخريب والنهب والسلب وترويع الآمنين وقطع الطرق والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وغيرها من الممارسات السالبة من قلة مغيبة العقل والضمير".

#السودان #سونا| أصدر جهاز الأمن والمخابرات الوطني اليوم بياناً أكد فيه مراقبته لحراك الأمة السودانية المستلهم لروح إبريل الجسورة، موضحاً إيمانه بحق التظاهر السلمي الذي كفله الدستور والمواثيق الحقوقية ما كان ملتزما بالضوابط المنظمة وحقوق الآخرين المرعية.https://t.co/I9nP0487Om pic.twitter.com/EnfJwoDQWs — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) April 10, 2019

وأضاف أنه "في ذلك، وبعده، يدعو الجهاز المواطنين الشرفاء للانتباه إلى محاولات جر البلاد إلى انفلات أمني شامل، مؤكداً قدرته والمنظومة الأمنية على حسم العناصر المتفلتة نصحا بالحسنى أو أخذا بالقوة المقيدة بالقانون".

وأكد الجهاز على أنه "مؤسسة قومية تقوم بواجبها وفقا للدستور والقوانين المنظمة وأنها لن تتوانى في الاضطلاع بدورها في تأمين البلاد وحماية مكتسباتها ماضيا كتفا بكتف مع كامل المنظومة الأمنية في إنفاذ واجباتها حفاظا على أمن وسلامة البلاد ومواطنيها".