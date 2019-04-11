إطلاق سراح السياسيين المعتقلين خلال فترة المظاهرات في السودان

أفادت وسائل إعلام سودانية، اليوم الخميس، عن قيام السلطات العسكرية التابعة للجيش السوداني بإطلاق سراح جميع المواطنين والسياسيين المعتقلين خلال المظاهرات الأخيرة.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah عودة الهدوء بعد سماع إطلاق نار في محيط مقر القيادة العامة للجيش السوداني

وذكر موقع " المشهد السوداني " أنه تم إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين في السودان على خلفية المظاهرات التي شهدتها البلاد في الفترة الاخيرة، كما فرض الجيش الاقامة الجبرية على الرئيس السابق عمر البشير.

وتوافد الآلاف على مقر وزارة الدفاع، كما تم إرسال تعزيزات عسكرية إلى محيط الإذاعة والتلفزيون، وأغلق مطار الخرطوم أمام الطائرات المغادرة.

وأعلن مصدر في حرس الجيش السوداني المتمركز بالقرب من مبنى الإذاعة والتلفزيون، عن تشكيل مجلس انتقالي جديد من القوات المسلحة في السودان.